تخصيص 100 مليون دينار في اطار قانون المالية التكميلي 2020 لسداد ديون شركات النقل تجاه المزوّدين (وزير النقل)

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أكد وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، تخصيص مبلغ 100 مليون دينار ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لسداد ديون شركات النقل الجهويّة وشركة النقل بتونس والشركة التونسيّة للسكك الحديديّة المتخلدة بذمتها لفائدة المزوّدين.وأوضح شقشوق، في رده على سؤال طرحته النائب، لطيفة الحباشي، بخصوص خط المترو رقم 4، ان شركة النقل بتونس لم تقم بسداد بذمّتها في اطار صفقات قطع غيار منجزة منذ سنتي 2017 و2018.موضحا ان هذه الصعوبات المالية حالت دون تنفيذ بعض البرامج الخاصة بتعزيز أسطول الشركة.وأشار الى انه كان من المبرمج ان يقع تدعيم خط المترو رقم 4 بنحو 12 عربة و3 عربات أخرى في أوقات الذروة لتفادي الاكتظاظ والتدافع على هذا الخط.واعتبر ان الاعتمادات المرصودة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 سيساهم في تحسين وضعية شركة النقل بتونس وحل الاشكاليات مع المزوّدين.