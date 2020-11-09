الكاف: توقعات بضعف صابة الزيتون مقارنة مع الموسم الفارط

وات -

يفتتح اليوم الاثنين بولاية الكاف موسم جني الزيتون وسط توقعات لدائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالولاية تشير إلى ضعف صابة الزيتون لهذه السنة، مقارنة مع السنة الماضية، حيث قدر الإنتاج الجهوي من الزيتون ب7500 طن مقابل 19500 طن خلال الموسم الماضي، وفق ما صرحت به رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية آمنة بربوش ل(وات) وتوقعت بربوش أن يكون إنتاج هذه السنة موزعا الى 500 طن من زيتون الطاولة و7000 طن من الزيتون المعد للتحويل بما سيعطي حوالي 1400 طن من الزيت، مشيرة الى أن الأسعار المتداولة حالياتقدر ب10 دنانير للتر الواحد وأكدت أن المندوبية تعمل على مراقبة المعاصر فيما يتصل بالتصرف في مادة المرجين واتخاذ القرارات المناسبة في شأن كل المخالفين لعمليات التصرف السليم في هذه المادة والتي أدت إلى غلق معصرة لم يحترم صاحبها التراتيب المعمول بها في الغرض.