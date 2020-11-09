مالك الجزيري يتراجع الى المركز 243 عالميا في التصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس

وات -

تراجع التونسي مالك الجزيري مرتبة واحدة في التصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس المحترفين الصادر يوم الاثنين ليصبح في المرتبة 243 عالميا.وكان مالك الجزيري خرج منذ الدور السادس عشر لدورة بارما الايطالية بخسارته امام الايطالي اندريا ارنابولدي الذي صعد في الترتيب الجديد 20 مرتبة كاملة ليصبح في المركز 272 عالميا لقاء بلوغه الدور نصف النهائي.وعاد لقب دورة بارما للالماني سيدريك مارسيل شتيبه بفوزه في النهائي على البريطاني ليام بروادي 2-0.وحافظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش على الصدارة متبوعا بالاسباني رافئيل نادال والنمساوي دومينيك تيم فيما انتزع الروسي دانيل ميدفيديف بعد تتويجه ببطولة باريس للاستاذة المركز الرابع من السويسري روجير فيدرر الغائب عن الملاعب لمدة بسبب الاصابة.