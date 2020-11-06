تعيينات جديدة صلب وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني

وات - علمت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش اجرى حركة داخلية صلب الوزارة تم على اثرها :
انهاء الحاق رئيس الديوان صلاح الدين الفضلاوي
انهاء الحاق المدير العام للحي الوطني الرياضي اكرم العربي
تعيين كمال العربي مديرا عاما للشباب
تعيين عبد الخالق الزاهي رئيسا لمكتب الانشطة الشبابية صلب الديوان
تعيين هشام عيسى مديرا عاما لمركز التكوين والرسكلة برادس
تكليف شكري بن حسن برئاسة الديوان مؤقتا
تكليف منير عياد بخطة مدير عام للحي الوطني الرياضي بشكل مؤقت
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
انهاء الحاق رئيس الديوان صلاح الدين الفضلاوي
انهاء الحاق المدير العام للحي الوطني الرياضي اكرم العربي
تعيين كمال العربي مديرا عاما للشباب
تعيين عبد الخالق الزاهي رئيسا لمكتب الانشطة الشبابية صلب الديوان
تعيين هشام عيسى مديرا عاما لمركز التكوين والرسكلة برادس
تكليف شكري بن حسن برئاسة الديوان مؤقتا
تكليف منير عياد بخطة مدير عام للحي الوطني الرياضي بشكل مؤقت
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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