تعيينات جديدة صلب وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني

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علمت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش اجرى حركة داخلية صلب الوزارة تم على اثرها :انهاء الحاق رئيس الديوان صلاح الدين الفضلاويانهاء الحاق المدير العام للحي الوطني الرياضي اكرم العربيتعيين كمال العربي مديرا عاما للشبابتعيين عبد الخالق الزاهي رئيسا لمكتب الانشطة الشبابية صلب الديوانتعيين هشام عيسى مديرا عاما لمركز التكوين والرسكلة برادستكليف شكري بن حسن برئاسة الديوان مؤقتاتكليف منير عياد بخطة مدير عام للحي الوطني الرياضي بشكل مؤقت