   Om Kalthoum - القلب يعشق  

تعيينات جديدة صلب وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني

Publié le Vendredi 06 Novembre 2020 - 11:46 قراءة: 0 د, 25 ث
وات - علمت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش اجرى حركة داخلية صلب الوزارة تم على اثرها :

انهاء الحاق رئيس الديوان صلاح الدين الفضلاوي


انهاء الحاق المدير العام للحي الوطني الرياضي اكرم العربي

تعيين كمال العربي مديرا عاما للشباب

تعيين عبد الخالق الزاهي رئيسا لمكتب الانشطة الشبابية صلب الديوان

تعيين هشام عيسى مديرا عاما لمركز التكوين والرسكلة برادس

تكليف شكري بن حسن برئاسة الديوان مؤقتا

تكليف منير عياد بخطة مدير عام للحي الوطني الرياضي بشكل مؤقت


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214541



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 06 نوفمبر 2020 | 20 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:19 14:56 12:10 06:48 05:20
22°
 22° % 56 :الرطــوبة
تونــس 18°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
22°-1824°-1625°-1724°-1622°-16
  • Avoirs en devises
    21221,9

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,23513 DT        1$ =2,76711 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   1610,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة