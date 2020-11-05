باجة: 54 اصابة جديدة بكورونا من ضمن نتائج تحاليل 89 عيّنة

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كشفت التحاليل الفيروسية المجراة أمس الاربعاء عن اصابة 54 شخصا بباجة بفيروس كورونا المستجد من ضمن 89 تحليلا تم القيام به وتعد الاصابات الجديدة من أرفع النسب منذ بداية الجائحة حيث أكّد الدكتور ناجي العطواني مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة لــــ(وات) أنه يتم غالبا تسجيل اصابات تتراوح بين 30 و35 بالمائة من تحاليل العيّنات فى حين تجاوزت هذه النسبة المسجّلة أمس 60 بالمائة من العيّنات المحلّلة.وقد سجلت اغلب الاصابات بمدينة باجة 22 شخصا ثم مجاز الباب 8 اشخاص ثم نفزة 4 حالات و ارتفع بذلك عدد الاصابات بكورونا بولاية باجة حتى يوم امس الى 1242 اصابة منذ بداية الجائحة منها 732 حالة تماثلت للشفاء فى حين بلغ عدد الوفايات 31 حالة.