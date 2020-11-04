   Najet - عيون القلب  

سيدي بوزيد: حالة وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 18:07 قراءة: 0 د, 31 ث
وات - سجلت، اليوم الاربعاء، ولاية سيدي بوزيد، 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، وحالة وفاة لشخص أصيل معتمدية الرقاب، حسب ما ذكره لـ(وات)، المدير الجهوي للصحة، محمد زاهر الاحمدي.

ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بالجهة، الى 1165 حالة، تعافى من بينهم 768 شخصا، فيما توفي 44 آخرون، وذلك منذ ظهور الوباء.


وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية أعلى نسبة من حيث عدد من الاصابات بـ556 إصابة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ167، والسبالة بـ109 إصابات، وجلمة بـ52، والرقاب بـ47 ، وبئر الحفي بـ46 إصابة، وسيدي علي بن عون بـ44، وأولاد حفوز بـ36 حالة، وسوق الجديد بـ34، والمكناسي بـ31 حالة، والمزونة بـ28 إصابة، وأخيرا منزل بوزيان والسعيدة بـ8 إصابات.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214426



En continu

Toutes les news

الخميس 05 نوفمبر 2020 | 19 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:20 14:56 12:10 06:47 05:19
16°
 24° % 93 :الرطــوبة
تونــس 16°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
24°-1622°-1824°-1625°-1624°-16
  • Avoirs en devises
    21193,5

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    146
  •              1 € = 3,23500 DT        1$ =2,76600 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   1576,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة