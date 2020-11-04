سيدي بوزيد: حالة وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

وات -

سجلت، اليوم الاربعاء، ولاية سيدي بوزيد، 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، وحالة وفاة لشخص أصيل معتمدية الرقاب، حسب ما ذكره لـ(وات)، المدير الجهوي للصحة، محمد زاهر الاحمدي.ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات بالجهة، الى 1165 حالة، تعافى من بينهم 768 شخصا، فيما توفي 44 آخرون، وذلك منذ ظهور الوباء.وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية أعلى نسبة من حيث عدد من الاصابات بـ556 إصابة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ167، والسبالة بـ109 إصابات، وجلمة بـ52، والرقاب بـ47 ، وبئر الحفي بـ46 إصابة، وسيدي علي بن عون بـ44، وأولاد حفوز بـ36 حالة، وسوق الجديد بـ34، والمكناسي بـ31 حالة، والمزونة بـ28 إصابة، وأخيرا منزل بوزيان والسعيدة بـ8 إصابات.