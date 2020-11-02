مدنين: انطلاق موسم جني الزيتون بالجهة بنسق متواضع وتوقعات بتأثر الموسم بجائحة "كورونا"

وات -

انطلق، اليوم الاثنين، بولاية مدنين، موسم جني الزيتون لهذا الموسم وسط توقعات بصابة قدرت بـ"فوق المتوسط" وذلك بـ75 الف طن من الزيتون، اي ما يعادل 15 الف طن من الزيت أغلبها بمعتمديتي جرجيس وبن قردان بكمية قدرها 50 ألف طن من الزيتون، بعد تحسن الغابة بفضل نزول كميات هامة من الامطار وخاصة بمعتمدية بن قردان، وفق رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بغدادي الجراي.ولاحظ الجراي، في تصريح لـ(وات)، أن الموسم انطلق بنسق متواضع على ان يأخذ سياقه الطبيعي في الايام المقبلة في بعض الغابات، وخاصة منها التي لم تتساقط بها الثمار ، في حين اسرعت عائلات اخرى الى التقاط وجمع الزيتون الذي تناثر وسقط على الارض لاسباب مناخية ما جعلها تعجل بعملية الجني.وحسب معطيات من دائرة الانتاج النباتي، فان صابة هذا العام تتطلب 2500 عامل من خارج الولاية، والبقية يد عاملة عائلية.أما عملية التحويل، فتتطلب هذا الموسم 100 معصرة ينتظر ان تفتح أبوابها حتى نهاية الموسم من جملة 167 معصرة توجد بالجهة.ويتوقّع عديد الفلاحين، أن يتأثّر موسم جني الزيتون بجائحة "كورونا" وخاصة على مستوى اليد العاملة التي تفد عادة من ولايات أخرى، حيث تقيم بين غابات الزياتين في جماعات، يتقاسمون الإعاشة ومكان النوم طيلة الموسم، وهو ما يتعارض مع البروتوكول الصحّي للتوقّي من فيروس "كورونا" من تباعد جسدي وسلوكيات مغايرة عن الحياة اليومية العادية لجامعي الزيتون قبل هذه الجائحة.