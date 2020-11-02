مدنين: لجنة الصحة صلب خلية الازمة ببلدية جربة حومة السوق تقر عدة توصيات في استراتيجيتها للحد من تداعيات فيروس "كورونا"

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دعت لجنة الصحة بخلية الازمة التي تشرف عليها بلدية جربة حومة السوق الى اغلاق الاسواق الاسبوعية لما تخلقه من حالات اكتظاظ وعدم احترام للبروتوكول الصحي وخاصة من حيث ه التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، على ان ترفع هذه التوصية الى الجهات المسؤولة لاتخاذ القرار المناسب كما اوصت اللجنة خلال اجتماع عقدته مساء امس الاحد بمشاركة عدد هام من الاطباء من القطاعين الخاص والعام، بالاسراع في اتمام انجاز مركز "كوفيد- 19" بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بحومة السوق واطلاق حملة لجمع التبرعات من اجل انهائه ليدخل حيز الاستغلال موفى شهر نوفمبر حتى يضطلع بدوره في الوقت المناسب في الاحاطة بمرضى فيروس "كورونا" في ظل انتشاره الواسع وتخوفات من تازم الوضعية امام ضعف امكانيات المسشتفى الجهوي الصادق المقدم بحومة السوق.كما تضمنت التوصيات التنسيق بين اطباء القطاع العام والخاص وتضافر كل الجهود في مكافحة فيروس "كورونا" والاحاطة بمصابي "كوفيد" ووضع حصص استمرار بمستشفى حومة السوق بتشريك القطاع الخاص وتفعيل اتفاق في الغرض، على ان تعقد جلسة يوم غد الثلاثاء لمزيد توحيد الجهود ووضع استراتيجية للحد من انتشار الفيروس وتقرر ايضا النظر في دعم مركز الحجر الصحي الاجباري للحالات الموجبة بالاطار البشري وبالتجهيزات لاحاطة افضل بمصابي كورونا.ولم تخف اللجنة قلقها من سرعة انتشار فيروس "كورونا" وتخوفاتها من تأزم الوضع ومواجهة عدة حالات استشفائية تعجز الجزيرة عن الاحاطة بها طبيا امام محدودية الامكانيات، وعدم قدرتها على توفير الحاجات الضرورية للتعامل الطبي مع مريض "كوفيد".