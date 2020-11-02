المنستير: تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وات - سجلت ولاية المنستير 54 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع مجموع الإصابات إلى 3821 إصابة، و56 حالة تعافي جديدة لتتطور جملة حالات الشفاء إلى 2744 حالة، حسب آخر حصيلة محيّنة مساء امس الأحد، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة (وات).
وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 18 إصابة بطبلبة، و7 إصابات بالمنستير، و5 إصابات بالبقالطة، و5 إصابات ببنبلة، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و5 إصابات بالمكنين، وإصابتين بقصر هلال، وإصابتين بجمال، وإصابتين بالساحلين، وإصابتين بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة بزرمدين، وتعدّ الجهة حاليا 996 حالة حاملة للفيروس وارتفع مجموع الأشخاص الذين في الحجر الصحي الذاتي إلى 2742 شخصا، والذين في الحجر الصحي الاجباري إلى 93 شخصا، وتطور عدد الأشخاص الّذين استكملوا قضاء مدّة الحجر الصحي الذاتي والاجباري إلى 22 ألفا و928 شخصا حسب المدير الجهوي للصحة.
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وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 18 إصابة بطبلبة، و7 إصابات بالمنستير، و5 إصابات بالبقالطة، و5 إصابات ببنبلة، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و5 إصابات بالمكنين، وإصابتين بقصر هلال، وإصابتين بجمال، وإصابتين بالساحلين، وإصابتين بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة بزرمدين، وتعدّ الجهة حاليا 996 حالة حاملة للفيروس وارتفع مجموع الأشخاص الذين في الحجر الصحي الذاتي إلى 2742 شخصا، والذين في الحجر الصحي الاجباري إلى 93 شخصا، وتطور عدد الأشخاص الّذين استكملوا قضاء مدّة الحجر الصحي الذاتي والاجباري إلى 22 ألفا و928 شخصا حسب المدير الجهوي للصحة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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