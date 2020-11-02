الكاف: تسجيل 32 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد الاصابات إلى 1432 اصابة

وات -

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الاثنين في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عن تسجيل 32 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" وذلك بعد إجراء 77 تحليلا مخبريا لعينات تم رفعها يوم 31 اكتوبر الجاري ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 1432 حالة مؤكدة وأشار البيان إلى أن 1104 اشخاص أنهوا فترة الحجر الصحي وتماثلوا للشفاء، في حين لايزال 328 شخصا يخضعون للاجراء الصحي، منهم 218 شخصا في مدينة الكاف، و44 في الدهماني و25 في تاجروين و16 في السرس وهي أكبر المعتمديات التي انتشر فيها الوباء منذ إعادة فتح الحدود، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 36 شخصا، وفق نفس المصدر.