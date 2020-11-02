   Abdelhalim Hafed - كامل الأوصاف  

الكاف: تسجيل 32 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد الاصابات إلى 1432 اصابة

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 09:25 قراءة: 0 د, 32 ث
وات - أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الاثنين في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عن تسجيل 32 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" وذلك بعد إجراء 77 تحليلا مخبريا لعينات تم رفعها يوم 31 اكتوبر الجاري ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 1432 حالة مؤكدة وأشار البيان إلى أن 1104 اشخاص أنهوا فترة الحجر الصحي وتماثلوا للشفاء، في حين لايزال 328 شخصا يخضعون للاجراء الصحي، منهم 218 شخصا في مدينة الكاف، و44 في الدهماني و25 في تاجروين و16 في السرس وهي أكبر المعتمديات التي انتشر فيها الوباء منذ إعادة فتح الحدود، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 36 شخصا، وفق نفس المصدر.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214237



En continu

Toutes les news
.
.

الاثنين 02 نوفمبر 2020 | 16 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:23 14:59 12:10 06:44 05:17
19°
 24° % 72 :الرطــوبة
تونــس 16°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
24°-1624°-1624°-1626°-1727°-18
  • Avoirs en devises
    21100,7

  • (30 oct)
  • Jours d'importation
    143
  •              1 € = 3,24526 DT        1$ =2,76115 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 oct)   734,2 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة