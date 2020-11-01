صفاقس: تسجيل حالة وفاة و123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 60 حالة شفاء

وات -

سجلت ولاية صفاقس في ال24 ساعة الماضية، حالة وفاة و123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع 290 تحليلا، ما رفع عدد الوفيات إلى 93 حالة وعدد الحالات الحاملة للفيروس والمثبتة بواسطة التحاليل المخبرية إلى 3700 حالة.وكشفت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في المقابل عن 61 حالة شفاء جديدة بما رفع عدد حالات الشفاء المسجلة منذ ظهور الوباء في الجهة إلى الآن إلى 2585 حالة.وتشير المعطيات الإحصائية الواردة في الكشف اليومي لانتشار الوباء في صفاقس إلى أن 60 مصابا يقيمون حاليا بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر الذي كان عرف أمس السبت دخول التوسعة الجديدة المقدرة ب35 سريرا، حيز الاستغلال.ويقيم 77 مصابا بالمصحات الخاصة، في حين يرقد 8 مصابين في قسم العناية المركزة "إنعاش كوفيد" بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.