صفاقس: تسجيل حالة وفاة و123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 60 حالة شفاء

وات - سجلت ولاية صفاقس في ال24 ساعة الماضية، حالة وفاة و123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع 290 تحليلا، ما رفع عدد الوفيات إلى 93 حالة وعدد الحالات الحاملة للفيروس والمثبتة بواسطة التحاليل المخبرية إلى 3700 حالة.
وكشفت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في المقابل عن 61 حالة شفاء جديدة بما رفع عدد حالات الشفاء المسجلة منذ ظهور الوباء في الجهة إلى الآن إلى 2585 حالة.
وتشير المعطيات الإحصائية الواردة في الكشف اليومي لانتشار الوباء في صفاقس إلى أن 60 مصابا يقيمون حاليا بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر الذي كان عرف أمس السبت دخول التوسعة الجديدة المقدرة ب35 سريرا، حيز الاستغلال.
ويقيم 77 مصابا بالمصحات الخاصة، في حين يرقد 8 مصابين في قسم العناية المركزة "إنعاش كوفيد" بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وكشفت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في المقابل عن 61 حالة شفاء جديدة بما رفع عدد حالات الشفاء المسجلة منذ ظهور الوباء في الجهة إلى الآن إلى 2585 حالة.
وتشير المعطيات الإحصائية الواردة في الكشف اليومي لانتشار الوباء في صفاقس إلى أن 60 مصابا يقيمون حاليا بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر الذي كان عرف أمس السبت دخول التوسعة الجديدة المقدرة ب35 سريرا، حيز الاستغلال.
ويقيم 77 مصابا بالمصحات الخاصة، في حين يرقد 8 مصابين في قسم العناية المركزة "إنعاش كوفيد" بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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