قفصة: ارتفاع عدد المعزولين ذاتيا إلى 66 شخصا ونتائج التحليل المخبرية لأربعة أشخاص سلبية

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- أثبتت التحاليل المخبرية التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الاخيرة على أربعة أشخاص معزولين ذاتيا بقفصة للاشتباه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، عدم إصابتهم بهذا الفيروس، حسب ما أكده عشية اليوم الجمعة المدير الجهوي للصحّة بقفصة، سالم ناصري لـ"وات".وإرتفع بولاية قفصة حسب نفس المصدر عدد الاشخاص الذين يخضعون لإجراء العزل الصحّي الذاتي اليوم الجمعة إلى 66 شخصا من بين المخالطين مباشرة بالمصاب بهذا الفيروس وأيضا من العائدين من إيطاليا عن طريق البحرأو بواسطة رحلات جوّية.وقال المدير الجهوي للصحّة أن فرق للتدخل الطبّي السريع بالجهة وفي إطار التوقّي من فيروس كورونا وتفادي إنتشاره قامت منذ الثلاثاء الماضي وإلى غاية اليوم الجمعة بالتواصل مع 66 شخصا من بين المخالطين مباشرة للشخص الذي ثبتت إصابته بالفيروس ومن العائدين مؤخرا من إيطاليا سواء في رحلات بحرية أو جوّية، قصد إخضاعهم للعزل الصحّي الذاتي مع متابعة حالتهم الصحّية يوميا إلى حين انتهاء فترة العزل التي تدوم 14 يوما.ونبّهت فرق التدخل الطبّي السريع على جميع هؤلاء الاشخاص بأنّه في حال شعورهم بأعراض مرضية مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السّعال أو صعوبة في التنفّس، فإن عليهم الاسراع بالاتصال بقسم المساعدة الطبّية الاستعجالية على الرقم 190 وإعلامه بهذه العوارض بما يتيح إتخاذ الاجراءات الطبّية الوقائية الضرورية.ولفت المدير الجهوي للصحّة، في نفس السّياق، إلى أن جهود فرق التدخل الطبّي السريع سوف تتركّز هذه الفترة على مسح كل الاشخاص الذين قدموا إلى قفصة من المناطق الموبوءة وخاصة إيطاليا سواء عن طريق رحلات بحرية أو بواسطة الرحلات الجوّية بغرض التواصل معهم وإخضاعهم للعزل الصحّي الذاتي لمدّة 14 يوم.واعتبر سالم ناصري، من جهة أخرى، أنّ امتثال الاشخاص المعزولين ذاتيا لإجراء العزل الصحّي الذاتي بولاية قفصة "هو عموما مقبول"، مضيفا بأنّه في حال لا يمتثل شخص لهذا الاجراء فإن إدارة الصحّة ترفع الامر للنيابة العمومية قصد إتخاذ الاجراء المناسب.