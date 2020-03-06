   Mayada - فاتت سنا  

سفير الولايات المتحدة يشيد بتعامل السلطات التونسية مع العملية الإرهابية بالبحيرة ونجاعة التحرك لتأمين مقر سفارة بلاده

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
قراءة: 0 د, 52 ث

وات - عبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، دونالد بلوم، عشية اليوم الجمعة، عن شكره للسلطات التونسية على ما أبدته من تحرك فوري لتأمين مقر سفارة بلاده وتجاوب سريع بالتحقيق في العملية الارهابية التي وقعت في منطقة البحيرة بالعاصمة، مؤكدا أن قوات الأمن التونسية كانت محترفة ومثالية في تعاملها مع الحادثة.

كما عبر السفير، في بيان نشره على صفحة فايسبوك التابعة للسفارة، عن غضبه وحزنه لفقدان الملازم أول توفيق الميساوي، متقدما بتعازيه الصادقة لأفراد عائلته وزملائه في العمل، متمنيا الشفاء العاجل للضباط التونسيين الشجعان الذين أصيبوا جراء العملية.


وجدد السفير الأمريكي التزام بلاده بالصداقة طويلة الأمد مع تونس والتحالف معها ضد آفة الارهاب، مؤكدا أن كافة موظفي سفارة الولايات المتحدة بأمان ولم يصابوا بأي مكروه.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أن شخصين عمدا، اليوم الجمعة في تمام الساعة 11:00، إلى استهداف دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة بالشّارع المقابل لمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما، مضيفة أن العملية أدت إلى استشهاد أحد الأمنيين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وإصابة مدني واحد بجروح خفيفة.

  
  
  

cadre-30e0ca65f099fcfbe58ad615effb3207-2020-03-06 19:07:49






0 de 0 commentaires pour l'article 199314



En continu

نزول جمرة التراب

الجمعة 06 مارس 2020 | 11 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:47 18:21 15:47 12:37 06:43 05:17
14°
 14° % 58 :الرطــوبة
تونــس 12°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
14°-1214°-815°-917°-816°-10
  • Avoirs en devises
    19170,5

  • (6 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,17561 DT        1$ =2,85625 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 mars)   1121,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583522416|199314 1258|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires