سفير الولايات المتحدة يشيد بتعامل السلطات التونسية مع العملية الإرهابية بالبحيرة ونجاعة التحرك لتأمين مقر سفارة بلاده

Vendredi 06 Mars 2020
قراءة: 0 د, 52 ث
وات - عبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، دونالد بلوم، عشية اليوم الجمعة، عن شكره للسلطات التونسية على ما أبدته من تحرك فوري لتأمين مقر سفارة بلاده وتجاوب سريع بالتحقيق في العملية الارهابية التي وقعت في منطقة البحيرة بالعاصمة، مؤكدا أن قوات الأمن التونسية كانت محترفة ومثالية في تعاملها مع الحادثة.
كما عبر السفير، في بيان نشره على صفحة فايسبوك التابعة للسفارة، عن غضبه وحزنه لفقدان الملازم أول توفيق الميساوي، متقدما بتعازيه الصادقة لأفراد عائلته وزملائه في العمل، متمنيا الشفاء العاجل للضباط التونسيين الشجعان الذين أصيبوا جراء العملية.
وجدد السفير الأمريكي التزام بلاده بالصداقة طويلة الأمد مع تونس والتحالف معها ضد آفة الارهاب، مؤكدا أن كافة موظفي سفارة الولايات المتحدة بأمان ولم يصابوا بأي مكروه.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أن شخصين عمدا، اليوم الجمعة في تمام الساعة 11:00، إلى استهداف دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة بالشّارع المقابل لمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما، مضيفة أن العملية أدت إلى استشهاد أحد الأمنيين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وإصابة مدني واحد بجروح خفيفة.
وات - عبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، دونالد بلوم، عشية اليوم الجمعة، عن شكره للسلطات التونسية على ما أبدته من تحرك فوري لتأمين مقر سفارة بلاده وتجاوب سريع بالتحقيق في العملية الارهابية التي وقعت في منطقة البحيرة بالعاصمة، مؤكدا أن قوات الأمن التونسية كانت محترفة ومثالية في تعاملها مع الحادثة.
كما عبر السفير، في بيان نشره على صفحة فايسبوك التابعة للسفارة، عن غضبه وحزنه لفقدان الملازم أول توفيق الميساوي، متقدما بتعازيه الصادقة لأفراد عائلته وزملائه في العمل، متمنيا الشفاء العاجل للضباط التونسيين الشجعان الذين أصيبوا جراء العملية.
وجدد السفير الأمريكي التزام بلاده بالصداقة طويلة الأمد مع تونس والتحالف معها ضد آفة الارهاب، مؤكدا أن كافة موظفي سفارة الولايات المتحدة بأمان ولم يصابوا بأي مكروه.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أن شخصين عمدا، اليوم الجمعة في تمام الساعة 11:00، إلى استهداف دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة بالشّارع المقابل لمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما، مضيفة أن العملية أدت إلى استشهاد أحد الأمنيين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وإصابة مدني واحد بجروح خفيفة.
En continu
نزول جمرة التراب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:47
|18:21
|15:47
|12:37
|06:43
|05:17
|
14°
|14°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|14°-12
|14°-8
|15°-9
|17°-8
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
(109 969) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 118) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 791) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 73 801) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 64 275) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 580) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 54 270) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 51 929) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 090) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 50 900) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 705) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 925) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 372) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 715) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا''
( 44 516) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 113) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 846) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 530) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 350) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 40 872) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
Par:Jraidawalasfour (Europe )
Sur: عقب العملية الإرهابية بالبحيرة ... رئيس الحكومة يدعو التونسيين إلى توحيد الصفوف ورفض كلّ أشكال العنف