سفير الولايات المتحدة يشيد بتعامل السلطات التونسية مع العملية الإرهابية بالبحيرة ونجاعة التحرك لتأمين مقر سفارة بلاده

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- عبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، دونالد بلوم، عشية اليوم الجمعة، عن شكره للسلطات التونسية على ما أبدته من تحرك فوري لتأمين مقر سفارة بلاده وتجاوب سريع بالتحقيق في العملية الارهابية التي وقعت في منطقة البحيرة بالعاصمة، مؤكدا أن قوات الأمن التونسية كانت محترفة ومثالية في تعاملها مع الحادثة.كما عبر السفير، في بيان نشره على صفحة فايسبوك التابعة للسفارة، عن غضبه وحزنه لفقدان الملازم أول توفيق الميساوي، متقدما بتعازيه الصادقة لأفراد عائلته وزملائه في العمل، متمنيا الشفاء العاجل للضباط التونسيين الشجعان الذين أصيبوا جراء العملية.وجدد السفير الأمريكي التزام بلاده بالصداقة طويلة الأمد مع تونس والتحالف معها ضد آفة الارهاب، مؤكدا أن كافة موظفي سفارة الولايات المتحدة بأمان ولم يصابوا بأي مكروه.يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أن شخصين عمدا، اليوم الجمعة في تمام الساعة 11:00، إلى استهداف دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة بالشّارع المقابل لمقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما، مضيفة أن العملية أدت إلى استشهاد أحد الأمنيين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وإصابة مدني واحد بجروح خفيفة.