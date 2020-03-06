الداخلية تعلن عن هويّة الأمني الذي استشهد خلال العملية الإرهابية بالبحيرة 2

Vendredi 06 Mars 2020



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وات

- أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ محيّن بأنّ الأمني الذي استشهد خلال العملية الإرهابية التي جدّت اليوم الجمعة بمحيط سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالبحيرة 2 هو الملازم توفيق محمّد الميساوي التابع لقوّات الأمن الدّاخلي وكانت الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن مصرع ارهابيين عمدا الى استهداف دوريّة أمنيّة متمركزة بمنطقة البحيرة 2 بالشّارع المقابل لمقر السّفارة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما.