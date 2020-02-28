قفصة: المركب الشبابي بقفصة ينظم الدورة الثانية لمنتدى نوادي اللغات

Vendredi 28 Février 2020



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وات

- احتضن مركز الإقامة بدار الشباب بولاية قفصة، اليوم الجمعة، منتدى نوادي اللغات في دورته الثانية تحت شعار "تبادل خبرات، تطوير مهارات"، وذلك ببادرة من المركب الشبابي بقفصة.وبالمناسبة، أوضح استاذ الشباب بالمركب الشبابي بقفصة، كمال خليفة، في تصريح لـ"وات"، ان منتدى نوادي اللغات يهدف الى تذليل الصعوبات التي تواجه معلمي اللغات الاجنبية، وإلى تحفيز الشباب على التكوين المستمر في اللغات، والعمل على التعرف على احدث البرامج في تعلمها.وأضاف أن المنتدى تضمن مداخلتين علميتين الاولى تحت عنوان " بيداغوجيا التدريس في اللغات الاجنبية"، والمداخلة الثانية تعلقت "بالتوزيع الجغرافي للغات واهميته"، اضافة الى ورشات تجسد الصعوبات التي تعترض المتعلمين والمعلمين على حد السواء في تعليم وتعلم اللغات الاجنبية.وأشار خليفة أن الى عدد المنخرطين في نوادي اللغات بالمركب الشبابي بقفصة قد تطور مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغ الى حد الان 30 منخرطا لتعلم اللغتين الإيطالية والفرنسية.