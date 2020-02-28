قابس: تنظيم محاكمة صورية حول الفساد خلال أشغال ندوة بعنوان ''حقوقيون يقاومون الفساد''

Vendredi 28 Février 2020
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وات - نظّم نادي النزاهة بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، اليوم الجمعة، ندوة حول مقاومة الفساد تحت عنوان " حقوقيون يقاومون الفساد"، تخلّلتها محاكمة صورية تحاكي تورط شخصين في الفساد في المنظومة البلدية، تولت خلالها هيئة المحكمة بعد مرافعة المحامين والاستماع الى النيابة العمومية اصدار الحكم المناسب في شأن المتورطين الاثنين.
كما تضمنت هذه الندوة، التي احتضنتها قاعة المحاضرات بجامعة قابس وشارك فيها طلبة وعدد من أساتذة القانون ومن الناشطين في المجتمع المدني، مداخلة حول إجراءات وآليات مكافحة الفساد في تونس، ومداخلة ثانية تناولت نوع السلطة المحلية والحوكمة الرشيدة.
وتهدف هذه الندوة وفق ما أفاد به رئيس نادي النزاهة بقابس، ياسين شوية، مراسل " وات"، الى نشر ثقافة مكافحة الفساد في صفوف الطلبة وتدريبهم على كيفية التعاطي مع هذه الظاهرة بشكل قانوني.
وات - نظّم نادي النزاهة بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، اليوم الجمعة، ندوة حول مقاومة الفساد تحت عنوان " حقوقيون يقاومون الفساد"، تخلّلتها محاكمة صورية تحاكي تورط شخصين في الفساد في المنظومة البلدية، تولت خلالها هيئة المحكمة بعد مرافعة المحامين والاستماع الى النيابة العمومية اصدار الحكم المناسب في شأن المتورطين الاثنين.
كما تضمنت هذه الندوة، التي احتضنتها قاعة المحاضرات بجامعة قابس وشارك فيها طلبة وعدد من أساتذة القانون ومن الناشطين في المجتمع المدني، مداخلة حول إجراءات وآليات مكافحة الفساد في تونس، ومداخلة ثانية تناولت نوع السلطة المحلية والحوكمة الرشيدة.
وتهدف هذه الندوة وفق ما أفاد به رئيس نادي النزاهة بقابس، ياسين شوية، مراسل " وات"، الى نشر ثقافة مكافحة الفساد في صفوف الطلبة وتدريبهم على كيفية التعاطي مع هذه الظاهرة بشكل قانوني.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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