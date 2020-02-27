فيروس كورونا: إلغاء 42 سلسلة من الرحلات الجويّة غير المنتظمة بين تونس وجدّة وتونس والمدينة

Jeudi 27 Février 2020



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وات

- تمّ إلغاء 42 سلسلة من الرحلات الجويّة غير المنتظمة بين تونس وجدّة وبين تونس والمدينة (العربية السعوديّة) منها 28 سلسلة تعود للخطوط الجويّة التونسيّة و14 سلسلة لشركة الطيران الجديد "نوفلار"، وفق ما أعلن عنه، الخميس، كاتب عام الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفار والسياحة، ظافر لطيف.ويأتي إلغاء الرحلات الجويّة المخصصة لإجراء العمرة تبعا لقرار السعوديّة تعليق دخول المعتمرين، وقتيا، إلى أراضيها لتجنّب إمكانيّة إنتشار فيروس كورونا.وقد أعلنت السلطات السعودية منذ أمس، الأربعاء، عن تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة، وزيارة المسجد النبوي وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول، التي تشهد انتشار فيروس كورونا.ولاحظ لطيف، في تصريح ل(وات)، أن وكالات الأسفار التونسية قامت بدفع ضمان لسلاسل الرحلات غير المنتظمة بقيمة 140 ألف دينار عن كل سلسلة من هذه الرحلات (عدد من الرحلات الجويّة لفترة زمنية قصيرة ومحددة).كما أفاد أن وكالات الأسفار "تكفلت، أيضا، بمعاليم الحصول على التأشيرة والإقامة".ودعا لطيف، في هذا السياق، كلا الدولتين (تونس والسعودية) المعنيّتين بهذه الرحلات الى تحمل مسؤوليتيهما وعدم ترك وكالات الأسفار وحدها "تتحمل العواقب المالية لقوّة قاهرة".ودعا المسؤول، من جهة أخرى، الى توفير دعم مالي من قبل الدولتين لتتمكن وكالات الأسفار بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المعتمرين.يذكر أن اللجنة الوطنية للعمرة والحج ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة لطرح ودراسة تداعيات قرار العربيّة السعودية بخصوص، تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة، على المعتمرين ووكالات الأسفار وشركات الطيران.