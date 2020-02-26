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عدد من المناطق بولايتي سيدي بوزيد وصفاقس تشهد اضطرابا في امدادات المياه صباح الخميس 27 فيفري

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
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وات - أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ان عددا من المناطق بولايتي سيدي بوزيد وصفاقس ستشهد اضطرابا في توزيع المياه بداية من الساعة الثامنة من صباح الخميس 27 فيفري 2020 والى حدود الثامنة من صباح الجمعة 28 فيفري 2020.

وبينت الشركة، في بلاغ لها، ان الاضطراب الذي يعود الى عملية تجديد قناة الجلب المزودة لبعض المناطق من ولايتي سيدي بوزيد وصفاقس سيشمل تحديدا مناطق الأبيض وسوق الأحد والزلايمية و الحساينية والثلاجنية (ولاية سيدي بوزيد ) وعقارب و المحرس و الغريبة و الصخيرة ومنزل شاكر وبئر علي بن خليفة ومناطق طريق منزل شاكر كم14 وبئر ملولي وعين تركية (لاية صفاقس) .



  
  
  

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