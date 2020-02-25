المركز الجامعي الحسين بوزيان بالعاصمة ينظم الدورة الثالثة لملتقى الشعراء الطلبة العرب

Mardi 25 Février 2020
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وات - ينظم المركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية نهج الحسين بوزيان الدورة الثالثة لملتقى الشعراء الطلبة العرب أيام 27 و28 و29 فيفري و1 مارس، تحت شعار " الشعر الآن وهنا ".
ويشارك في هذه الدورة 30 طالبا منهم 20 طالبا تونسيا و10 طلاب من المغرب ومصر وليبيا والإمارات وسلطنة عمان والسودان وسوريا.
ويتضمن الملتقى مسابقة شعرية للطلبة وندوة فكرية وركح مفتوح للارتجاليات الشعرية وعروض موسيقية ومسرحية، بالإضافة إلى تكريم شعراء من تونس ساهموا سابقا في إنجاح الملتقى وشعراء قدموا إضافات كبرى في مدونة الشعر التونسي.
وتتكون لجنة التحكيم من جمال الجلاصي (شاعر) ومراد ساسي (ناقد) وعبد القادر بن سعيد (شاعر ومسرحي) وفاطمة بن عكاشة (شاعرة).
وخصّص المنظمون ثلاث جوائز للمتوجين هي الريشة الذهبية والريشة الفضية والريشة البرونزية.
وتنشر القصائد المتوجة في كتاب يحمل عنوان "إبداعات الشعراء الطلبة العرب".
ويعود تأسس هذا الملتقى إلى سنة 1992 على يد طلبة شعراء آمنوا بسلطة الحرف وجمالية القوافي وروح النظم وشاعرية الإلقاء.
ومنذ ذلك التاريخ دأب المركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية بتونس على الاحتفاء بالشعر والطلبة الشعراء من خلال الطلبة المشرفين على نادي الخميس الأدبي بالمؤسسة.
وتواصل تنظيم ملتقى الشعراء الطلبة لمدة ثلاثة عشرة دورة ليتوقف بعد ذلك لأسباب متعددة.
ومنذ سنة 2016، تم إحياء هذا الملتقى الشعري في شكله الجديد ليصبح ملتقى الشعراء الطلبة العرب، ليساهم من جديد في تنشيط الإبداع الطلابي وتطويره، وليكون لقاء يفسح المجال للطلبة لتنمية قدراتهم الشعرية و تبادل التجارب بين طلبة تونسيون وآخرون عرب.
وات - ينظم المركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية نهج الحسين بوزيان الدورة الثالثة لملتقى الشعراء الطلبة العرب أيام 27 و28 و29 فيفري و1 مارس، تحت شعار " الشعر الآن وهنا ".
ويشارك في هذه الدورة 30 طالبا منهم 20 طالبا تونسيا و10 طلاب من المغرب ومصر وليبيا والإمارات وسلطنة عمان والسودان وسوريا.
ويتضمن الملتقى مسابقة شعرية للطلبة وندوة فكرية وركح مفتوح للارتجاليات الشعرية وعروض موسيقية ومسرحية، بالإضافة إلى تكريم شعراء من تونس ساهموا سابقا في إنجاح الملتقى وشعراء قدموا إضافات كبرى في مدونة الشعر التونسي.
وتتكون لجنة التحكيم من جمال الجلاصي (شاعر) ومراد ساسي (ناقد) وعبد القادر بن سعيد (شاعر ومسرحي) وفاطمة بن عكاشة (شاعرة).
وخصّص المنظمون ثلاث جوائز للمتوجين هي الريشة الذهبية والريشة الفضية والريشة البرونزية.
وتنشر القصائد المتوجة في كتاب يحمل عنوان "إبداعات الشعراء الطلبة العرب".
ويعود تأسس هذا الملتقى إلى سنة 1992 على يد طلبة شعراء آمنوا بسلطة الحرف وجمالية القوافي وروح النظم وشاعرية الإلقاء.
ومنذ ذلك التاريخ دأب المركز الجامعي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية بتونس على الاحتفاء بالشعر والطلبة الشعراء من خلال الطلبة المشرفين على نادي الخميس الأدبي بالمؤسسة.
وتواصل تنظيم ملتقى الشعراء الطلبة لمدة ثلاثة عشرة دورة ليتوقف بعد ذلك لأسباب متعددة.
ومنذ سنة 2016، تم إحياء هذا الملتقى الشعري في شكله الجديد ليصبح ملتقى الشعراء الطلبة العرب، ليساهم من جديد في تنشيط الإبداع الطلابي وتطويره، وليكون لقاء يفسح المجال للطلبة لتنمية قدراتهم الشعرية و تبادل التجارب بين طلبة تونسيون وآخرون عرب.
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