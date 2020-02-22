ÇááÞÇÁÇÊ ÇáßÈÑì áÏÇÑ ÓíÈÓÊíÇä ÊäØáÞ ÈÊßÑíã ÇáÝäÇä äÌÇ ÇáãåÏÇæí ãä ÎáÇá ÞÑÇÁÇÊ Ýí ãÓíÑÉ ÇáÝäÇä ÇáãÈÏÚ

Samedi 22 Février 2020
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æÇÊ - ÇäØáÞÊ ãÓÇÁ ÃãÓ ÇáÌãÚÉ ÇááÞÇÁÇÊ ÇáßÈÑì áÏÇÑ ÓíÈÓÊíÇä ÈÊßÑíã ÇáÎØÇØ æ ÇáÝäÇä ÇáÊÔßíáí ÇáÊæäÓí äÌÇ ÇáãåÏÇæí¡ ÊßÑíã ÎÑÌ Úä ÇáãÚåæÏ ÈÚÏ Ãä ÊæÇÕá Úáì ÇãÊÏÇÏ íæãíä ãÊÊÇáíä ÊÖãäÊ ãÚÑÖÇ áÇÚãÇá ÇáãÈÏÚ æÌáÓÇÊ ÝßÑíÉ ãäØáÞåÇ ãÍÇÖÑÇÊ ÊÖãäÊ ÞÑÇÁÇÊ Ýí ãÓíÑÉ ÇáÝäÇä æ ÇÓÊÞÑÃÊ "ßæÓãæáæÌíÇ ÇáÍÑæÝ " Ýí ÃÚãÇá äÌÇ ÇáãåÏÇæí æÊæÛáÊ Ýí ÃäËÑæÈæáæÌíÇ ÅÈÏÇÚÇÊ ÇáÑÓÇã æÇÚÊãÇÏ ÇáÝä ãäåÌÇ ááÊØæíÑ ÇáÇÈÏÇÚí Åáì Ãä ÇäÝÌÑ ÇáÝä ÍÑæÝÇ æÃáæÇäÇ.
æÝí åÐÇ ÇáÓíÇÞ¡ ÞÇá áÓÚÏ ÓÚíÏ ãÏíÑ ÇáãÑßÒ ÇáËÞÇÝí ÇáÏæáí ÈÇáÍãÇãÇÊ " áÞÏ ÃÑÏäÇå ÊßÑíãÇ ÎÇÕÇ áÞÇãÉ ÝäíÉ ÊæäÓíÉ ÊÌÇæÒÊ ÇáÍÏæÏ ÇáÌÛÑÇÝíÉ áÊäÊÔÑ Ýí ÇáÚÇáã Úáì ÃÌäÍÉ ÍÑæÝ ÚÑÈíÉ ßÊÈÊ ÇáÝä æÈÇáÝä ÃÔßÇáÇ æÃáæÇäÇ ÝÇÎÊÕÑÊ ÇáãÓÇÝÇÊ æÃÖÍÊ ÚäæÇäÇ ááÇÈÏÇÚ" ãÖíÝÇ " áÞÏ ÍÇæáäÇ Ýí ÅØÇÑ ÇáÊÙÇåÑÇÊ ÇáÌÏíÏÉ "ÇááÞÇÁÇÊ ÇáßÈÑì áÏÇÑ ÓíÈÓÊíÇä ÇáÊÃÓíÓ áÈÑäÇãÌ ÌÏíÏ áÊßÑíã ÇáÝäÇäíä æÇáãÈÏÚíä ÇáÊæäÓííä áÇ ÈãÌÑÏ ÔåÇÆÏ æÕæÑ Èá ÈÈÑäÇãÌ ËÞÇÝí ÝßÑí ãÊäæÚ íÝÊÍ Ýíå ÇáãÌÇá áÑÓã ãÓíÑÉ ÇáãÈÏÚ ÈÔÎÕíÊå æÈãÇ íÎÇáÌå ÝíÍÖÑ ÈíääÇ æíÍÏËäÇ Úä ÃÚãÇáå æÚä äÝÓå æãÇ ÃÕÚÈ ÇáæÕá Èíä ÇáÔÎÕ æÇáãÈÏÚ æÇáÚãá".
æáÏ äÌÇ ÇáãåÏÇæí ÓäÉ 1937 æÇÎÊÇÑ ÇáãÒÌ Èíä Ýä ÇáÎØ æÇáÝä ÇáÊÔßíáí ÝÑÓã ÇáÍÑÝ æÑÓã ÇáßáãÉ æ äÙã ÇáÍÑæÝ ãÚÇä ÇÒÏÇäÊ ÈÇáÇáæÇä æÇáÇÔßÇá ÝÇÐÇ åí ÃÚãÇá ÝäíÉ æáæÍÇÊ ÊÊÌÇæÒ ÍÏæÏ ÇáãßÇä æÇáÒãÇä æ ÊÝÓÍ ÇáãÌÇá ááãÔÇåÏ áÞÑÇÆÊåÇ ÈÍÑæÝåÇ æ ÃáæÇäåÇ æ ÃÔßÇáåÇ.
ÊÓÊæÞÝ äÌÇ ÇáãåÏÇæí ááÍÙÇÊ ÝíÍÏËß ÈÈÓÇØÉ ÇáÝäÇä "áÇÒáÊ ãäÈåÑÇ ÈåÐÇ ÇáÊßÑíã æÈãÇ Þíá Ýí ÔÎÕí ÝÈÚÏ Óäíä ØæÇá ãä ÇáÚãá åÇ Ãääí ÃÌÏ Çáíæã ÊÞÏíÑÇ ãä Ãåá ÇáÅÈÏÇÚ ÇáÃÏÈí æÇáÝäí æÇáÝßÑí ÝíßÝíäí ÑÓã ÛáÇÝ 200 ßÊÇÈ ÞÑÃÊåÇ æÃåÏíÊ ÇÕÍÇÈåÇ ÛáÇÝÇ ãä ÈÇÈ ÇáÌÏíÏ Çáì ÇæÒÇßÇ Ýí Øæßíæ ÇáíÇÈÇäíÉ".
æÃÚÑÈ ÇáãåÏÇæí Úä ÇãÊäÇäå áÏÑÇ ÓíÈÓÊíÇä áåÐÇ ÇáÊßÑíã ãÚÈÑÇ Úä Ããáå Ýí Ãä íÓÊãÑ Úãáå ãÚ ãÈÏÚíä ÇÎÑíä æÇÚÊÈÑ Ãä "ÃßÈÑ ÞåÑ ÃÍÓå" Ãä ÇáãÚåÏ ÇáæÍíÏ Ýí ÇáÚÇáã ÇáãæÕÏ ÃãÇã Ãí ÝäÇä ÊæäÓí áíÏÑÓ Ýíå æáíæÇÕá ÑÓÇáÊå åæ ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÝäæä ÇáÌãíáÉ ÈÊæäÓ¡ ãÔíÑÇ Åáì Ãä ÊÌÑÈÊå ÏÑÓåÇ Ýí ÚÏíÏ ÇáãÚÇåÏ ÇáÚáíÇ Ýí ÇáÚÇáã ÈæÇÔäØä æÈÇáãäØÞÉ ÇáÚÑÈíÉ "æáßä Ýí ÊæäÓ äÑÝÖ æáÇ äÓÊÞÈá æáÇ ÇÚÑÝ Çáì Çáíæã ÇáÓÈÈ"¡ÍÓÈ ÊÚÈíÑå.
æíÖíÝ ÓÚíÏ ãä ÌåÉ ÇÎÑì" áä ÊÞÊÕÑ ÇááÞÇÁÇÊ ÇáßÈÑì áÏÇÑ ÓíÈÓÊíÇä Úáì ÊßÑíã ÇáÝäÇäíä æÇáãÈÏÚíä ÇáÊæäÓííä æÝí ÇáÈÑäÇãÌ ÊßÑíã ááÝäÇä "ÍãÇÏí ÕãæÏ" æÈÚÏå "ÓÇáã ÇáÓÇÍáí" Èá ÇäåÇ ÓÊÚÇæÏ ÇááÞÇÁ ãÚ ãæÑæË ÇáÏÇÑ ÝÊÝÊÍ ÇáÈÇÈ áÊßÑíã ÇáãÈÏÚíä æÇáãÝßÑíä ãä ÇäÍÇÁ ÇáÚÇáã áÊÈäí ãÔÑæÚÇ áÇ ÝÞØ áÍÝÙ ÇáÐÇßÑÉ ÇáæØäíÉ ÇáÇÈÏÇÚíÉ Èá æßÐáß áÊßÊÈ ÚäæÇäÇ ÌÏíÏÇ ááÐÇßÑÉ ÇáËÞÇÝíÉ ÇáãÊæÓØíÉ æÇáÏæáíÉ ãä ÎáÇá äÔÑ ßá ÝÚÇáíÇÊ ÇááÞÇÁÇÊ Ýí ßÑÇÓÇÊ ÏÇÑ ÓíÈÓÊíÇä áÊÈÞì æËíÞÉ ãÑÌÚíÉ ááÇÈÏÇÚ æÇáãÈÏÚíä".
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En continu
- Hier 20:10 ÞÇÈÓ: ÃßËÑ ãä 70 ÚÇÑÖÇ Ýí ãÚÑÖ ÞÇÈÓ ÇáÊÌÇÑí
- Hier 19:14 åá Êßæä 2020 ÓäÉ ÇáÊÌÇÑÉ ÇáÅáßÊÑæäíÉ Ýí ÊæäÓ
- Hier 21:27 ÇáäÇÕÝí íÓÊÞíá ãä ãÔÑæÚ ÊæäÓ
- Hier 17:46 ÌÇÑí ÇáÈÍË Úä ÔæÞí ÇáØÈíÈý
|ÇáÚÔÇÁ
|ÇáãÛÑÈ
|ÇáÚÕÑ
|ÇáÙåÑ
|ÇáÔÑæÞ
|ÇáÝÌÑ
|19:36
|18:10
|15:40
|12:40
|06:58
|05:31
|
10°
|21°
|% 87
|:ÇáÑØÜÜæÈÉ
|ÊæäÜÜÓ
|8°
|
1.5 ßã/Ó
|:ÇáÜÜÑíÇÍ
|ÇáÇËäíä
|ÇáËáÇËÇÁ
|ÇáÃÑÈÚÇÁ
|ÇáÎãíÓ
|ÇáÌãÚÉ
|21°-8
|22°-8
|19°-11
|15°-7
|20°-6
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(107 301) ÊÔßíáÉ ÍßæãÉ ÇáÝÎÝÇÎ
( 87 251) ÇÎÑ ãÇ ÏæøäÊ áíäÇ Èä ãåäí ÑÍãåÇ Ç
( 53 219) ÂÎÑ ÇáÓíÇÓÉ... Çáßíø: ÇáäåÖÉ ÊÞÑøÑ
( 52 950) Úáì ÞäÇÉ Çã ÊæäíÒíÇ... ãæÇØäÉ ÊßÔÝ
( 50 430) ÈÑåÇä ÈÓíÓ: ÅãÇ Ãä Êßæäæ Ýí ãÓÊæì
( 50 385) áãÍÉ Úä ÍíÇÉ áÈäì ÇáÌÑíÈí¡ ÇáãÑÔ
( 49 506) ÖÍì ÍÏÇÏ: ÃÞÊÑÍ ÒæÌÊíä áßá ÊæäÓí.
( 48 456) ÌäÇÒÉ ÇáÝÞíÏÉ áíäÇ Èä ãåäí: äÓÇÁ í
( 47 938) ÇáÚáæí íßÔÝ: Ýí áÞÇÁ ÛíÑ ãÚáä¡ ÇáÛ
( 46 960) ÅãÇã ÌÇãÚ ÇáÑÍãÇä ÈÇáãÑÓì íÚÊÑÝ ÈÇ
( 44 211) Ýí ÊÞÑíÑ ãØæøá¡ ãÌáÉ ÝæÑíä ÈæáíÓí
( 43 910) ÓíÝ ÇáÏíä ãÎáæÝ: ãáÎÑ .. áä äÞÈá
( 43 713) ÈØÇÞÉ ÅíÏÇÚ ÌÏíÏÉ ÈÇáÓÌä ÖÏø ÓÇãí
( 43 692) ÊÓÑíÈÇÊ ÍßæãÉ ÇáÝÎÝÇÎ ... ãÓÊÞáÉ Ý
( 43 458) ÍÑßÉ ÇáäåÖÉ ÊÞÑÑ ÇáÅäÓÍÇÈ ãä ÊÔßíá
( 42 054) ÇáØíÈ ÇáÈßæÔ: ÇÐÇ ãÇ ÍÇæá ÞíÓ ÓÚíø
( 39 039) ÇáÊÈíäí ãÚáøÞÇ Úáì ÅÔÇÚÉ ÇáæÚßÉ Çá
( 34 895) ÝíÑæÓ ßæÑæäÇ: ÃßËÑ ãä 2400 ÍÇáÉ æÝ
( 34 547) ÇáãßÊÈ ÇáÓíÇÓí áÞáÈ ÊæäÓ íæÇÝÞ Úá
( 32 705) ÑÏÇ Úáì ãÍÇæáÇÊ ÊÍÌíãåÇ : ÇáäåÖÉ Ê
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Sur:áãÇÐÇ äÑÍøÈ ÌÏÇ.. æßËíÑÇ.. ÈÇáÃãíÑ ÇáÍÑø Ýí ÈáÇÏ ÇáÃÍÑÇÑ