توقيع ملحق تعديلي لاتفاقية إدارة نظام الادخار السكني بين وزارة المالية و''بي هاش'' بنك

Mercredi 25 Decembre 2019
وات - وقّع وزير المالية، محمد رضا شلغوم، والرئيس المدير العام "بي هاش" بنك، هشام الربيعي، الإربعاء، على الملحق التعديلي لاتفاقية إدارة نظام الإدخار السكني.
وسيمكن هذا الملحق التعديلي من إضفاء مزيدا من المرونة على القروض الموجّهة للسكن وحفز الإدخار السكني إلى جانب دعمه للقدرة التمويلية للمدخرين وبعث صنف جديد عقود الإدخار السكني والترفيع في سقف القروض السكنية الى مبلغ يمكن ان يصل الى 4 مرات المبالغ المدخرة.
ويتم الترفيع في سقف القروض بالنسبة إلى مختلف الشرائح الإجتماعية المنخرطة في ال"بي هاش" بنك سواء الراغبين في الانتفاع بالقروض العادية أو القروض التكميلية أو المندرجين في الصنف الرفيع من الإدخار بزيادة المبالغ المدخرة والتمويلات المتحصل عليها في نهاية فترة محددة من الإدخار حسب إمكانيات كل شريحة.
ويقضي الصنف الجديد من الإدخار بالترفيع من الإدخار الشهري للشريحة الإجتماعية الميسرة من 500 دينار الى 625 دينارا وبالتالي الترفيع في مبلغ الادخار المشترط على التوالي من 24 الف دينار الى 30 الف دينار والزيادة تبعا لذلك في حجم التمويل ليصل إلى 231 ألف دينار.
ويتم الترفيع في سقف القروض لنظام القروض العادي الممتد على 4 سنوات من مبلغ 65 ألف دينار (2 ضارب مبلغ الادخار الاجمالي باحتساب الفوائض) الى 97 ألف دينار (3 ضارب مبلغ الادخار الاجمالي باحتساب الفوائض).
كما سيقع الترفيع في سقف القروض وفق نظام 5 سنوات من مبلغ 82 ألف دينار الى 115 ألف دينار (3،5 ضارب مبلغ الادخار الاجمالي باحتساب الفوائض) وفي القروض وفق نظام 6 سنوات من 101 ألف دينار (3 ضارب مبلغ الادخار الاجمالي باحتساب الفوائض) الى 134 ألف دينار (4 ضارب مبلغ الادخار الاجمالي باحتساب الفوائض).
ويتم الترفيع في سقف القرض التكميلي أنظمة 4 و5 و6 سنوات من 65 ألف دينار (2 ضارب مبلغ الادخار الاجمالي باحتساب الفوائض) إلى 97 ألف دينار (3 ضارب مبلغ الادخار الاجمالي باحتساب الفوائض).
وقال وزير المالية، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على الملحق التعديلي، إن تطوير نظام عمل "بي هاش" بنك تطلب بعث العديد من الأصناف من الإدخار والقروض ليمكن حرفاء البنك من الإستفادة أكثر من السابق من التمويلات لاقتناء المساكن وتحسين نوعيته وعدم إثقال كاهلهم بنسب الفائدة على القروض.
وقال الرئيس المدير العام لبنك الإسكان ان البنك يعمل من خلال التعديلات على نظام الإدخار والقروض على الإستجابة بشكل أفضل الى حاجيات الحرفاء بحلول تتامشى مع إمكانيات مختلف الشرائح الإجتماعية المقبلة على الإدخار وأن المواطن العادي يستطيع على سبيل المثال بادخار 30 الف دينار أن يحصل على تمويل قيمته 230 ألف دينار.
ويذكر أن بنك الإسكان يقوم بتمويل 30 بالمائة من اقتناءات المساكن في تونس.
وسيمكن هذا الملحق التعديلي من إضفاء مزيدا من المرونة على القروض الموجّهة للسكن وحفز الإدخار السكني إلى جانب دعمه للقدرة التمويلية للمدخرين وبعث صنف جديد عقود الإدخار السكني والترفيع في سقف القروض السكنية الى مبلغ يمكن ان يصل الى 4 مرات المبالغ المدخرة.
ويتم الترفيع في سقف القروض بالنسبة إلى مختلف الشرائح الإجتماعية المنخرطة في ال"بي هاش" بنك سواء الراغبين في الانتفاع بالقروض العادية أو القروض التكميلية أو المندرجين في الصنف الرفيع من الإدخار بزيادة المبالغ المدخرة والتمويلات المتحصل عليها في نهاية فترة محددة من الإدخار حسب إمكانيات كل شريحة.
ويقضي الصنف الجديد من الإدخار بالترفيع من الإدخار الشهري للشريحة الإجتماعية الميسرة من 500 دينار الى 625 دينارا وبالتالي الترفيع في مبلغ الادخار المشترط على التوالي من 24 الف دينار الى 30 الف دينار والزيادة تبعا لذلك في حجم التمويل ليصل إلى 231 ألف دينار.
ويتم الترفيع في سقف القروض لنظام القروض العادي الممتد على 4 سنوات من مبلغ 65 ألف دينار (2 ضارب مبلغ الادخار الاجمالي باحتساب الفوائض) الى 97 ألف دينار (3 ضارب مبلغ الادخار الاجمالي باحتساب الفوائض).
كما سيقع الترفيع في سقف القروض وفق نظام 5 سنوات من مبلغ 82 ألف دينار الى 115 ألف دينار (3،5 ضارب مبلغ الادخار الاجمالي باحتساب الفوائض) وفي القروض وفق نظام 6 سنوات من 101 ألف دينار (3 ضارب مبلغ الادخار الاجمالي باحتساب الفوائض) الى 134 ألف دينار (4 ضارب مبلغ الادخار الاجمالي باحتساب الفوائض).
ويتم الترفيع في سقف القرض التكميلي أنظمة 4 و5 و6 سنوات من 65 ألف دينار (2 ضارب مبلغ الادخار الاجمالي باحتساب الفوائض) إلى 97 ألف دينار (3 ضارب مبلغ الادخار الاجمالي باحتساب الفوائض).
وقال وزير المالية، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على الملحق التعديلي، إن تطوير نظام عمل "بي هاش" بنك تطلب بعث العديد من الأصناف من الإدخار والقروض ليمكن حرفاء البنك من الإستفادة أكثر من السابق من التمويلات لاقتناء المساكن وتحسين نوعيته وعدم إثقال كاهلهم بنسب الفائدة على القروض.
وقال الرئيس المدير العام لبنك الإسكان ان البنك يعمل من خلال التعديلات على نظام الإدخار والقروض على الإستجابة بشكل أفضل الى حاجيات الحرفاء بحلول تتامشى مع إمكانيات مختلف الشرائح الإجتماعية المقبلة على الإدخار وأن المواطن العادي يستطيع على سبيل المثال بادخار 30 الف دينار أن يحصل على تمويل قيمته 230 ألف دينار.
ويذكر أن بنك الإسكان يقوم بتمويل 30 بالمائة من اقتناءات المساكن في تونس.
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Par:essoltan (France )
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