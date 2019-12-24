شرف الدين يعلن عودته رسميا لتسيير النجم الساحلي

Mardi 24 Decembre 2019
وات - كشف رضا شرف الدين الرئيس المستقيل من رئاسة النجم الرياضي الساحلي عن عودته لتسيير الفريق بصفة رسمية الى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية .
واوضح شرف الدين في تصريح خلال حضوره في احد البرامج الرياضية على اذاعة "الجوهرة اف ام " انه سيلتزم بكافة مستحقات النادي المالية وسيواصل التسيير الاداري للفريق حتى وان لم يرد اي مطلب ترشح في الجلسة الانتخابية القادمة للنادي .
ويذكر ان
هيئة النجم الساحلي كانت قد افادت يوم 22 اكتوبر الماضي في بيان انها "ترفض الاستقالة" التي تقدم بها رئيس النادي رضا شرف الدين موضحة بالقول " اجتمعت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي بمقر النادي للنظر في استقالة رضا شرف الدين من رئاسة الجمعية وقررت رفضها .. والتضامن معه ودعوته للعدول عنها " .
وتابع البيان " تؤكد الهيئة المديرة حرصها على ضمان استمرارية نشاط النادي وتدعو الأحباء إلى دعم الفريق ومساندته في هذا الظرف الدقيق " .
وكان رضا شرف الدين قدم في اكتوبر الماضي استقالته من منصبه دون ذكر الأسباب .. وذلك بعد ايام قليلة من استقالة المدير الرياضي كريم حقي . وقال شرف الدين في نص الاستقالة التي توجه بها إلى الكتابة العامة للفريق "انه لن يترشح مستقبلا لرئاسة الجمعية " .
واوضح شرف الدين في تصريح خلال حضوره في احد البرامج الرياضية على اذاعة "الجوهرة اف ام " انه سيلتزم بكافة مستحقات النادي المالية وسيواصل التسيير الاداري للفريق حتى وان لم يرد اي مطلب ترشح في الجلسة الانتخابية القادمة للنادي .
ويذكر ان
هيئة النجم الساحلي كانت قد افادت يوم 22 اكتوبر الماضي في بيان انها "ترفض الاستقالة" التي تقدم بها رئيس النادي رضا شرف الدين موضحة بالقول " اجتمعت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي بمقر النادي للنظر في استقالة رضا شرف الدين من رئاسة الجمعية وقررت رفضها .. والتضامن معه ودعوته للعدول عنها " .
وتابع البيان " تؤكد الهيئة المديرة حرصها على ضمان استمرارية نشاط النادي وتدعو الأحباء إلى دعم الفريق ومساندته في هذا الظرف الدقيق " .
وكان رضا شرف الدين قدم في اكتوبر الماضي استقالته من منصبه دون ذكر الأسباب .. وذلك بعد ايام قليلة من استقالة المدير الرياضي كريم حقي . وقال شرف الدين في نص الاستقالة التي توجه بها إلى الكتابة العامة للفريق "انه لن يترشح مستقبلا لرئاسة الجمعية " .
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