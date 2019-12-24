شرف الدين يعلن عودته رسميا لتسيير النجم الساحلي

Mardi 24 Decembre 2019



وات

- كشف رضا شرف الدين الرئيس المستقيل من رئاسة النجم الرياضي الساحلي عن عودته لتسيير الفريق بصفة رسمية الى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية .واوضح شرف الدين في تصريح خلال حضوره في احد البرامج الرياضية على اذاعة "الجوهرة اف ام " انه سيلتزم بكافة مستحقات النادي المالية وسيواصل التسيير الاداري للفريق حتى وان لم يرد اي مطلب ترشح في الجلسة الانتخابية القادمة للنادي .ويذكر انهيئة النجم الساحلي كانت قد افادت يوم 22 اكتوبر الماضي في بيان انها "ترفض الاستقالة" التي تقدم بها رئيس النادي رضا شرف الدين موضحة بالقول " اجتمعت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي بمقر النادي للنظر في استقالة رضا شرف الدين من رئاسة الجمعية وقررت رفضها .. والتضامن معه ودعوته للعدول عنها " .وتابع البيان " تؤكد الهيئة المديرة حرصها على ضمان استمرارية نشاط النادي وتدعو الأحباء إلى دعم الفريق ومساندته في هذا الظرف الدقيق " .وكان رضا شرف الدين قدم في اكتوبر الماضي استقالته من منصبه دون ذكر الأسباب .. وذلك بعد ايام قليلة من استقالة المدير الرياضي كريم حقي . وقال شرف الدين في نص الاستقالة التي توجه بها إلى الكتابة العامة للفريق "انه لن يترشح مستقبلا لرئاسة الجمعية " .