الترجي الرياضي يدخل التاريخ كاول فريق يسجل سداسية بمونديال الاندية

Mardi 17 Decembre 2019



وات

- باكتساحه السد القطري 6-2 يوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة في المباراة الترتيبية من اجل تحديد صاحب المركز الخامس، اضحى الترجي الرياضي اول فريق يتمكن من تسجيل ستة اهداف كاملة بمونديال الاندية لكرة القدم ليصبح صاحب اكبر انتصار في هذه المسابقة.وكان اكبر فوز من حيث تسجيل عدد الاهداف على ملك مونتيري المكسيكي بتغلبه على الاهلي المصري 5-1 في نسخة 2013 متبوعا بمانشستر يونايتد بتفوقه على غامبا اوزاكا الياباني 5-3 في نسخة 2008.وبفضل هذا الانتصار الساحق، يكون الترجي الرياضي قد وضع حدا لسوء الطالع الذي ظل يلازمه امام الاندية العربية في مونديال الاندية وثار لنفسه من منافسه بعدما خسر امامه في الدور ربع النهائي لنسخة 2011 في اليابان.ورافق الاخفاق شيخ الاندية التونسية في مبارياته الماضية امام الاندية العربية ضمن مونديال الاندية بثلاث هزائم متتالية امام السد القطري 1-2 في نسخة 2011 والعين الاماراتي 0-3 في نسخة 2018 والهلال السعودي 0-1 في النسخة الحالية.كما نجح فريق باب سويقة لاول مرة في انهاء احدى مبارياته بمونديال الاندية فائزا في الوقت الاصلي بعد ان خسر في نسخة 2011 امام السد القطري 1-2 في ربع النهائي وامام مونتيري المكسيكي 2-3 في المباراة الترتيبية من اجل المركز الخامس وفي نسخة 2018 امام العين الاماراتي 0-3 في ربع النهائي وتعادل مع ديبورتيفو غوادالاخرا المكسيكي 1-1 قبل ان يفوز بركلات الترجيح 6-5 في اللقاء الترتيبي للحصول على المركز الخامس وفي نسخة 2019 امام الهلال السعودي 0-1 في ربع النهائي.وعلى غرار النسخة الفارطة بالامارات سنة 2018، تحصل ابناء المدرب معين الشعباني على المركز الخامس في مشاركة شهدت بالخصوص تسجيل ثلاثية في مقابلة واحدة للمهاجم الليبي حمدو الهوني الذي اصبح رابع لاعب يتوفق في تحقيق "هاتريك" في مونديال الاندية بعد الويلزي غاريث بيل امام كاشيما انتلرز الياباني في نصف نهائي 2018 والبرتغالي كريستيانو رونالدو امام كاشيما انتلرز الياباني في نهائي 2016 والاوروغوياني لويس سواريز امام جوانغزو إيفرجراند الصيني في نصف نهائي نسخة 2015.