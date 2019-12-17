توزر :المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالجريد في دورته السادسة بمشاركة حوالي خمسين فنانا تشكيليا من عدة دول

Mardi 17 Decembre 2019



وات

- انطلق صباح الثلاثاء المعرض الدولي للفنون التشكيلية في ساحة الاستقلال بمدينة توزر وهو واحد من أبرز فعاليات المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالجريد الذي يتواصل من 16 الى غاية 18 ديسمبر بمعارض وورشات وجداريات تتيح الفن التشكيلي للجمهور العريض.وتنظم هذه التظاهرة في دورتها السادسة جمعية فنون الجريد وهي تهدف الى جعل توزر وجهة للفنون الجميلة من مختلف دول العالم حيث يشارك في هذه الدورة أكثر من خمسين فنانا من عدة دول وفق رازي الرويسي رئيس الجمعية ومدير المهرجان موضحا في تصريح لوات أنه الى جانب المعرض في الشارع تنطلق معه عدة ورشات للأطفال والكبار في فن الرسم وبعض الفنون الأخرى الى جانب برمجة انجاز مجموعة من الجداريات في الشوارع والساحات العامة بالتنسيق مع جمعية إرادة وجمعية الكرامة وبلدية توزر.وسيتولى مجموعة من الفنانين التشكيليين تزويق مقر المركز الجهوي للفنون الدرامية والركحية في سعي من المهرجان لترك بصمة في الشارع وفي بعض الفضاءات حسب تعبيره موضحا أن من بين الفقرات المهمة تنظيم ندوة فكرية بعنوان "المعمار في الجريد وعلاقته بفن المقرنصات" كما تنظم بالمناسبة زيارة ميدانية لضيوف المهرجان الى الجامع الكبير ببلاد الحضر بمدينة توزر هذا إضافة الى إقامة معرض وثائقي للتعريف بفن المقرنصات وورشة تطبيقية في التقنيات والمكونات وورشة تزيين الحاويات وعلى لوحات كبيرة بالتنسيق مع بلدية توزر.وقد اعتبر عدد من المشاركين الذبن يؤثثون بعض الورشات الفنية ويساهمون في انجاز أعمال فنية من جداريات ورسوم بالخط العربي ورسم على المحامل أن المهرجان مميز من حيث خروجه الى الشارع والتحامه بالمواطن وهو من أبرز المهرجانات في الفنون التشكيلية بالجنوب مؤكدين أن حضورهم في توزر ألهمهم توظيف مواد أولية محلية لإنجاز أعمال تشكيلية هذا الى جانب أهمية المهرجان في إضفاء جمالية على المدينة واتاحته فرصة اللقاء بفنانين من مختلف أصقاع العالم.