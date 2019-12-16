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توقيع اتفاقيتي تمويل لفائدة الSTEG والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - يتولى وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة رضا شلغوم وبحضور وزير الصناعة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والرئيس المدير العام لبنك الإسكان مع المديرة العامة المساعدة لمكتب شمال إفريقيا للبنك الافريقي للتنمية (BAD) التوقيع على إتفاقيتي تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك، وذلك يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 .

ويخص خط التمويل الأول المزمع توقيعه لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء.


أما خط التمويل الثاني لفائدة بنك الإسكان فسيخصص لدعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

  
  
     
  

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