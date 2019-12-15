قريبا بعث اتحاد مغاربي للهيئات الوطنية لمهن المحاسبة ومراقبة الحسابات

Dimanche 15 Decembre 2019
وات - تبرم الهيئات الوطنية لمهن المحاسبة ومراقبة الحسابات بدول المغرب العربي، الاسبوع المقبل بتونس، مذكرة تفاهم لبعث اتحاد مغاربي للهيئات الوطنية لمهن المحاسبة ومراقبة الحسابات وذلك ببادرة من مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
ويهدف هذا الاتحاد المغاربي، الذي يندرج في اطار تعزيز وحدة دول المغرب العربي الكبير عبر تقارب الهيئات الوطنية لمهن المحاسبة ومراقبة الحسابات، الى "توحيد مهن المحاسبة ومراقبة الحسابات بالمغرب العربي الكبير وتعزيز العمل المشترك والرقي بالمهنة وتطويرها على الصعيدين الاقليمي والدولي وتبادل الخبرات والكفاءات بين مختلف المهنيين الاشقاء"، وفق بلاغ صادر عن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
وسيتم بالمناسبة تنظيم لقاء تأسيسي لابرام مذكرة التفاهم بحضور كل من مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية والمصف الوطني للخبراء المحاسبين بالجزائر والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين بالجزائر والغرفة الوطنية لمراقبي الحسابات بالجزائر وهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب ونقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين وهيئة الخبراء المحاسبين في موريتانيا.
وسيتم الاعلان عن بعث الاتحاد المغاربي للهيئات الوطنية لمهن المحاسبة ومراقبة الحسابات خلال الندوة الصحفية المزمع عقدها يوم الجمعة 18 ديسمبر 2019 بتونس.
ويسبق هذا الاعلان ملتقى علمي حول رقمنة مهنة المحاسبة يوم الخميس 17 ديسمبر 2019 بحضورعدد من مهنيي القطاع والمنظمات المهنية المغاربية، وفق ذات البلاغ.
ويهدف هذا الاتحاد المغاربي، الذي يندرج في اطار تعزيز وحدة دول المغرب العربي الكبير عبر تقارب الهيئات الوطنية لمهن المحاسبة ومراقبة الحسابات، الى "توحيد مهن المحاسبة ومراقبة الحسابات بالمغرب العربي الكبير وتعزيز العمل المشترك والرقي بالمهنة وتطويرها على الصعيدين الاقليمي والدولي وتبادل الخبرات والكفاءات بين مختلف المهنيين الاشقاء"، وفق بلاغ صادر عن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
وسيتم بالمناسبة تنظيم لقاء تأسيسي لابرام مذكرة التفاهم بحضور كل من مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية والمصف الوطني للخبراء المحاسبين بالجزائر والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين بالجزائر والغرفة الوطنية لمراقبي الحسابات بالجزائر وهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب ونقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين وهيئة الخبراء المحاسبين في موريتانيا.
وسيتم الاعلان عن بعث الاتحاد المغاربي للهيئات الوطنية لمهن المحاسبة ومراقبة الحسابات خلال الندوة الصحفية المزمع عقدها يوم الجمعة 18 ديسمبر 2019 بتونس.
ويسبق هذا الاعلان ملتقى علمي حول رقمنة مهنة المحاسبة يوم الخميس 17 ديسمبر 2019 بحضورعدد من مهنيي القطاع والمنظمات المهنية المغاربية، وفق ذات البلاغ.
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Par:bensa94 (France )
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