القصرين: تعرض 6 فتيات إلى حالات اختناق جراء حريق شب بأحد غرف مبيت خاص بالقصرين المدينة

Vendredi 13 Decembre 2019
وات - تسبب حريق شب، مساء اليوم الجمعة، بأحد غرف مبيت خاص بمدينة القصرين، في تعرض 6 فتيات إلى حالات إختناق.
وقد تم نقلهن إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة.
وذكرت مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين، لمراسلة "وات"، أن حالة الفتيات الست "مستقرة".
يذكر أن مصالح الحماية المدنية قد تحولت على عين المكان، وتولت إخماد الحريق، الذي لاتزال أسباب نشوبه مجهولة، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بالجهة.
لطيفة
وقد تم نقلهن إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة.
وذكرت مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين، لمراسلة "وات"، أن حالة الفتيات الست "مستقرة".
يذكر أن مصالح الحماية المدنية قد تحولت على عين المكان، وتولت إخماد الحريق، الذي لاتزال أسباب نشوبه مجهولة، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بالجهة.
لطيفة
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Par:essoltan (France )
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