مجلس الهايكا يقرّر سحب إجازة إحداث واستغلال إذاعتي ''رقاب الثورة'' و''قصرين أف أم'' الجمعياتيتين

Vendredi 13 Decembre 2019
وات - قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، "سحب إجازة إحداث واستغلال إذاعتي "رقاب الثورة" و"قصرين أف أم" الجمعياتيتين، بسبب استمرار انقطاع بثهما لأكثر من 90 يوما، دون بيان أسباب ذلك"، وفق بلاغين منفصلين أصدرتهما الهايكا اليوم الجمعة.
وأوضحت الهيئة أن مجلسها قرر، في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2019، سحب إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية المسندة لإذاعة "رقاب الثورة" وإلغاء الإتفاقية الخاصة بها والمبرمة مع جمعية "حرية وتنمية"، بتاريخ 11 ديسمبر 2014.
كما قرر المجلس، في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2019، سحب اجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية المسندة لإذاعة "قصرين اف.ام" وإلغاء الإتفاقية الخاصة بها المبرمة مع جمعية "الشعانبي للنهوض بالثقافة الرقمية والملتيميديا بالقصرين"، بتاريخ 11 ديسمبر 2014.
وأرجع مجلس الهيئة قراريه، إلى "استمرار انقطاع الإذاعتين المذكوريتين عن البث، لأكثر من تسعين يوما، دون بيان أسباب ذلك وعملا بأحكام الفصل 15 فقرة ثانية من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية".
وينص الف
صل 15 فقرة ثانية من كراس الشروط على أن: "تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة برفع تقرير مفصل عن كل انقطاع للبث فاقت مدته أربعا وعشرين ساعة.
وإذا تجاوزت مدة الإنقطاع ثلاثين يوما، لا يمكن العودة إلى البث إلا بإذن من الهيئة.
وفي حالة استمر الإنقطاع أكثر من تسعين يوما، يمكن للهيئة إلغاء الإتفاقية بعد استدعاء الجمعية الحاصلة على الإجازة وتمكينها من بيان أسباب تواصل الإنقطاع".
وأوضحت الهيئة أن مجلسها قرر، في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2019، سحب إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية المسندة لإذاعة "رقاب الثورة" وإلغاء الإتفاقية الخاصة بها والمبرمة مع جمعية "حرية وتنمية"، بتاريخ 11 ديسمبر 2014.
كما قرر المجلس، في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2019، سحب اجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية المسندة لإذاعة "قصرين اف.ام" وإلغاء الإتفاقية الخاصة بها المبرمة مع جمعية "الشعانبي للنهوض بالثقافة الرقمية والملتيميديا بالقصرين"، بتاريخ 11 ديسمبر 2014.
وأرجع مجلس الهيئة قراريه، إلى "استمرار انقطاع الإذاعتين المذكوريتين عن البث، لأكثر من تسعين يوما، دون بيان أسباب ذلك وعملا بأحكام الفصل 15 فقرة ثانية من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية".
وينص الف
صل 15 فقرة ثانية من كراس الشروط على أن: "تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة برفع تقرير مفصل عن كل انقطاع للبث فاقت مدته أربعا وعشرين ساعة.
وإذا تجاوزت مدة الإنقطاع ثلاثين يوما، لا يمكن العودة إلى البث إلا بإذن من الهيئة.
وفي حالة استمر الإنقطاع أكثر من تسعين يوما، يمكن للهيئة إلغاء الإتفاقية بعد استدعاء الجمعية الحاصلة على الإجازة وتمكينها من بيان أسباب تواصل الإنقطاع".
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