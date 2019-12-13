سليانة: الادارة الجهوية للصحة توفر 1150 جرعة تلاقيح ضد نزلة البرد بجميع المؤسسات الصحية بالجهة

Vendredi 13 Decembre 2019
وات - وفّرت الإدارة الجهوية للصحة في سليانة حوالي 1150 جرعة تلاقيح ضدّ نزلة البرد بجميع المؤسسات الصحية بالجهة وذلك في إطار الاستعدادات الدورية لنزلة البرد الموسمية وفق ما صرح به كاهية مدير الصحة الاساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة،عماد الصغير صباح اليوم الجمعة لمراسلة (وات) بالجهة وأضاف ذات المصدر أن إدارة الصحة بالجهة تتّبع نظام مراقبة وبائية (من خلال تسلم تقارير اسبوعية ) على حالات و معدلات الاشخاص الذين تعرضوا لنزلة البرد بالجهة لمتابعة جميع الحالات عن قرب فضلا عن ضمان التدخل العاجل حسب قوله، لافتا إلى أن جميع المؤشرات إلى حد اليوم تعتبر عادية ولم ترتقي إلى الحالات الوبائية، وإلى الحملات التوعوية والتحسيسة المنظمة بمختلف المؤسسات التربوية لاخذ جميع التدابير اللازمة و الوقائية .
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Par:zakarua (Tunisia )
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