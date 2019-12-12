الدورة 34 لمهرجان ''نيابوليس'' الدولي: عروض مسرحية متنوعة وتكريم للفنان الراحل سمير بسباس

Jeudi 12 Decembre 2019



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- انتظمت اليوم بمدينة الثقافة الندوة الصحفية للدورة 34 لمهرجان "نيابوليس" الدولي لمسرح الطفل التي تلتئم من 15 إلى 22 ديسمبر 2019، بمشاركة فرق مسرحية وطنية ودولية.وقال مدير هذه الدورة نزار شمنقي على هامش الندوة إن المهرجان سيقدم 15 عرضا تونسيا مدعما من وزارة الشؤون الثقافة وعرضين من إنتاج المهرجان.وسيقع تكريم الفنان المسرحي الراحل سمير بسباس في هذه الدورة، حيث أعد المنظمون معرضا يتضمن 190 قطعة فنية لأعمال الفنان الراحل سمير بسباس على امتداد فعاليات المهرجان.وسيكون افتتاح المهرجان بمسرحية "مريض" للفنان الراحل سمير بسباس و بعروض فرجوية تؤثثها كل من الفرقة الأكاديمية الدولية للفنون بصفاقس وكرنفال ياسمين بالحمامات وكرنفال نوادي ومحاضن الأطفال لمدينة نابل وغيرها.وتتجاوز العروض المائة مسرحية منها 70 عرض في نابل المدينة بكل من المركب الثقافي بنابليوس ودار الثقافة نابل ودار نابل ونابل سنتر.وتشهد هذه الدورة تقديم 14 عرضا خارج مدينة نابل منها عرضين في جبل سمامة بالقصرين .وأعد القائمون على هذا المهرجان مجموعة من العروض الفرجوية التنشيطية المفتوحة للعموم بفضاءات خارجية منها قوس المدينة ومحطة الحافلات "الأحواش" والمتحف قرب "جرة نابل".وسيكون جمهور المهرجان على موعد مع ورشات فنية تكوينية منها 4 مخصصة للأطفال و 9 مخصصة للكبار وقد تم إعداد ورشة جديدة بعنوان "العرائس المائية" من مصر وذلك بهدف تبادل الخبرات والسعي للتحديث والحداثة في مجال الفرجة المسرحية الموجهة للطفل، وفق تصريح مدير الدورة نزار شمنقي.وتسجل هذه التظاهرة مشاركة 12 دولة عربية وأجنبية من بينها الجزائر والمغرب ومصر ولبنان وفلسطين والبحرين والعراق وإيطاليا وإسبانيا وأمريكا والتايوان على امتداد أيام الدورة.ويتضمن المهرجان في برنامجه ندوة فكرية من تونس تحت عنوان "الحكاية كوسيلة للتعليم والتعلم بإدارة البغدادي عون ومن العراق تحت عنوان "المسرح الموجه للناشئة" بإدارة زيت الدليمي.وسيكون لرواد هذه التظاهرة موعد مع فقرة "أيام نيابوليس للخرافة" من 16 إلى 20 ديسمبر علاوة على موعد آخر مع مسرح الشارع الذي سيؤثثه طلبة المعهد العالي للمسرح والموسيقى بالكاف وطلبة المعهد العالي لكوادر الطفولة قرطاج درمش من 19 إلى 21 ديسمير الجاري.وتجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة تقام للسنة الرابعة على التوالي بالشراكة مع اليونسيف وتزامنا مع ثلاثنية إمضاء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وقد تمت برمجة ومضات تحسيسية وتوعوية لحقوق الطفل علاوة على عروض مسرحية مجانية وعروض بالمناطق الريفية بالوطن القبلي.