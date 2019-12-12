رئيس الجمهورية يؤكّد للشاهد على ضرورة ''مواصلة الحكومة عملها، إلى غاية تسلّم الحكومة الجديدة مهامها، حفاظا على المرفق العام''

Jeudi 12 Decembre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الخميس 12 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.وصرّح السيد يوسف الشاهد أنّه قدّم لرئيس الدولة معطيات حول آخر المستجدّات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتحدّيات التي ستعيشها بلادنا في الأسابيع القادمة.وأضاف أنّ رئيس الجمهورية أكّد على ضرورة مواصلة الحكومة عملها إلى غاية تسلّم الحكومة الجديدة مهامها حفاظا على المرفق العام.