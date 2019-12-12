بخصوص ايقاف مجموعة من التونسيين من قبل السلطات القطرية ... وزارة الشؤون الخارجية توضح

Jeudi 12 Decembre 2019



وات

- قامت السلطات القطرية باخلاء سبيل جميع الموقوفين التونسيين البالغ عددهم 14 شخصا الذين تم ايقافهم امس الاربعاء بمطار الدوحة الدولي بتهمة الشغب على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية خلال الرحلة التي كانت تقلهم من تونس في إتجاه قطر لحضور مونديال الأندية لكرة القدم وذلك بعد مساع من مصالح القنصلية التونسية بالدوحة وفق ما افاد به "وات" مصدر مطلع من وزارة الشؤون الخارجية.واضاف المصدر ذاته انه تم في المقابل الإحتفاظ بمجموعة اخرى من التونسيين من الذين تنقلوا لقطر لمواكبة نفس التظاهرة الرياضية لإستكمال التحقيقات معهم على خلفية وجود شبهة تعاطي مخدرات مبينا ان سفارة تونس بالدوحة بصدد متابعة هذا الملف.يذكر ان مونديال كرة القدم يقام من 11 الى 21 ديسمبر الجاري بمشاركة اندية الترجي الرياضي التونسي وليفربول الانقليزي وفلامينغو البرازيلي والهلال السعودي ومونتيرو المكسيكي والسد القطري وهيينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة.