سوسة: تقدّم أشغال إنجاز سدّ ''البلعوم'' بنسبة 40 بالمائة

Jeudi 12 Decembre 2019
وات - تقدّمت أشغال إنجاز سدّ "البلعوم" بنسبة بلغت 40 بالمائة حيث من المتوقّع ان تنتهي الاشغال في غضون شهر ماي من سنة 2021 وفق البيانات المقدمة بمناسبة زيارة المعاينة التي أدّاها والي سوسة عادل الشليوي مساء امس الاربعاء الى منطقة البلعوم في معتمدية القلعة الكبرى.
وسيساهم سدّ "البلعوم" الذي سيكون قادرا على تخزين 28 مليون متر مكعب من المياه بعد انتهاء ربطه بسدّ "السعيدة" الذي يتم إنجازه بولاية منوبة في تغطية العجز المتوقع في تلبية احتياجات تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وصفاقس من مياه الشرب إلى حدود سنة 2050 وذلك من خلال تخزين جزء من فائض مياه أقصى الشمال في سدّي "السعيدة" والقلعة الكبرى فضلا عن توفير كميات إضافية من المياه لأغراض الرّي.
يذكر ان الكلفة الجملية لمشروع سد بلعوم بالقلعة الكبرى قدرت بحوالي 790 مليون دينار مموّلة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية.
وأكّد الوالي ضرورة التسريع في نسق تسوية الوضعيات العقارية مع أصحاب العقارات على طول مسار شبكة مياه الشرب المنتظر ان تتولى إنجازها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياة وذلك حتى يتم تلافي كل ما من شأنه تعطيل إنجاز أو استغلال المشروع.
وسيساهم سدّ "البلعوم" الذي سيكون قادرا على تخزين 28 مليون متر مكعب من المياه بعد انتهاء ربطه بسدّ "السعيدة" الذي يتم إنجازه بولاية منوبة في تغطية العجز المتوقع في تلبية احتياجات تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وصفاقس من مياه الشرب إلى حدود سنة 2050 وذلك من خلال تخزين جزء من فائض مياه أقصى الشمال في سدّي "السعيدة" والقلعة الكبرى فضلا عن توفير كميات إضافية من المياه لأغراض الرّي.
يذكر ان الكلفة الجملية لمشروع سد بلعوم بالقلعة الكبرى قدرت بحوالي 790 مليون دينار مموّلة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية.
وأكّد الوالي ضرورة التسريع في نسق تسوية الوضعيات العقارية مع أصحاب العقارات على طول مسار شبكة مياه الشرب المنتظر ان تتولى إنجازها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياة وذلك حتى يتم تلافي كل ما من شأنه تعطيل إنجاز أو استغلال المشروع.
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Par:sarramba (Tunisia )
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