الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة

Jeudi 12 Decembre 2019



وات

- في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان اسامة بن اسحاقفي باردو - س 14 الملعب التونسي - النجم الساحلي نضال اللطيففي القيروان - س 14 شبيبة القيروان - النادي البنزرتي وسيم بن صالحفي الشابة - س 14 هلال الشابة - اتحاد بن قردان سليم بالاخواصفي حمام الانف - س 14 نادي حمام الانف - اتحاد تطاوين هيثم قيراطفي رادس - س 18 النادي الافريقي - النادي الصفاقسي امير لوصيفملاحظة: مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي تاجلت الى موعد لاحق