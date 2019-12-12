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الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:

السبت 14 ديسمبر


في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان اسامة بن اسحاق

الاحد 15 ديسمبر

في باردو - س 14 الملعب التونسي - النجم الساحلي نضال اللطيف

في القيروان - س 14 شبيبة القيروان - النادي البنزرتي وسيم بن صالح

في الشابة - س 14 هلال الشابة - اتحاد بن قردان سليم بالاخواص

في حمام الانف - س 14 نادي حمام الانف - اتحاد تطاوين هيثم قيراط

في رادس - س 18 النادي الافريقي - النادي الصفاقسي امير لوصيف

ملاحظة: مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي تاجلت الى موعد لاحق

  
  
     
  

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