Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hayarti Albi Ma3ak (mini)  

''الكنام'' يشرع قريبا في التفاوض مع مسدي الخدمات الصحية لضمان العلاقة التعاقدية وتأمين الخدمات الصحية للمضمونين الاجتماعيين

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
وات - يشرع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بداية من منتصف شهر ديسمبر الجاري، في عقد جلسات عمل ماراطونية مع نقابات مسدي الخدمات الصحية لإيجاد حلول تضمن استمرار تطبيق الاتفاقيات القطاعية معها وتأمين الخدمات الصحية لفائدة المضمونين الاجتماعيين، وفق ما كشف عنه الناطق باسم الصندوق عبد العزيز السبيعي.

وقال السبيعي، الاربعاء، في تصريح ل(وات) إن الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" مازال لديه نحو 60 يوما كفترة تفاوضية مع نقابات مسديي الخدمات الصحية والطبية من أجل الوصول إلى إبرام اتفاق يضمن استمرار العلاقة التعاقدية بينهما ويحفظ حقوق المضمونين الاجتماعيين في الانتفاع بكافة الخدمات الصحية دون أي اضطراب.
وكانت تنسيقية نقابات المهن الطبية بالقطاع الخاص، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تمسكها بعدم تجديد الاتفاقيات القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" إلا بعد تعديلها، مذكرة بأن العلاقة التعاقدية بين مسدي الخدمات الصحية و"الكنام" تنتهي في 13 فيفري 2020، ولم تعرب وزارة الشؤون الاجتماعية عن نيتها في التفاوض.


لكنّ السبيعي أكد أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، على استعداد تام للتفاوض مع ممثلي نقابات مسدي الخدمات الصحية (صيادلة، طب عام، طب أسنان، مصحات، مخابر... ) وفق رزنامة من اللقاءات تم تحديدها من أجل تجاوز هذا الإشكال ضمانا لمصلحة جميع الأطراف ومصلحة المضمونين الاجتماعيين.

ومن بين مطالب نقابات مسدي الخدمات الصحية تقليص آجال استخلاصهم من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام".
وفي هذا السياق، قال عبد العزيز السبيعي إن صندوق "الكنام" يعمل على تقليص آجال خلاص مسدي الخدمات الصحية خاصة مع تحسن موارده المالية خلال السنوات الأخيرة لاسيما في 2016 و2017 و2018 و2019.
مع العلم أن قيمة مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" غير المستخلصة لدى الصناديق الاجتماعية الأخرى بلغت حاليا 3500 مليون دينار، وذلك وفق ما كشفه الناطق باسم الصندوق.

  
  
     
  

cadre-0ad3d9e1de132a99ecca0bb2283df340-2019-12-11 19:25:20






0 de 0 commentaires pour l'article 194210



En continu

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 | 14 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:45 12:19 07:21 05:49
13°
 14° % 62 :الرطــوبة
تونــس 13°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
14°-1316°-1117°-1118°-1420°-11
  • Avoirs en devises
    18794,4

  • (11 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16166 DT        1$ =2,85884 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 dec)   1081,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576092284|194210 505|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires