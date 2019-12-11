خلال المؤتمر 43 لقادة الشرطة والأمن العرب.. الشاهد يدعو الدول العربيّة إلى مزيد اليقظة والتنسيق للتصدّي لمختلف التهديدات الإرهابيّة

Mercredi 11 Decembre 2019



وات

- دعا رئيس الحكومة المكلّف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد اليوم الأربعاء الدول العربيّة إلى مزيد اليقظة والتنسيق للتصدّي لمختلف التهديدات الإرهابيّة، مؤكّدا أن الأوضاع التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية تستدعي أكثر من أيّ وقت مضى المزيد من اليقظة.وأكّد الشاهد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بتونس انّ المنطقة العربيّة تعيش مرحلة دقيقة تتسم بتصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية وتنامي أنشطة وارتباطات شبكات الجريمة المنظّمة فضلا عن استغلال شبكات التواصل الإجتماعي لبثّ خطاب التطرّف والكراهيّة.وفي هذا الصدد أشار إلى أنّ اليقظة والجاهزيّة مطلوبتان في ظلّ إصرار تنظيم داعش الإرهابي على المحافظة على تواجده بالمنطقة العربية وخاصّة بمنطقة شمال إفريقيا لعدّة أسباب أهمّها القرب من منطقة الساحل الصحراوي والفضاء الأوروبي وذلك على الرغم من الضربات القويّة التي تلقّاها هذا التنظيم الإرهابي خاصّة بعد مقتل زعيمه "ابو بكر البغدادي".كما نبّه إلى أنّ مجابهة التحديات الراهنة سيّما منها الإرهابية تستوجب تشخيصا دقيقا للمخاطر والبحث عن تدابيرعمليّة وملموسة تتماشى ومتطلبات المرحلة بما يساعد على تطوير الاستراتيجيات المعتمدة في المجال بصفة ناجعة وفعالة.من جهة أخرى نوّه الشاهد بالنجاحات المتتالية التي حقّقتها الوحدات الأمنية والعسكريّة من من خلال القضاء على أبرز القيادات الإرهابية وإحباط مخططاتها نتيجة اتباع استراتيجية جديدة تقوم على أساس العمليات الإستباقية والنوعيّة فضلا عن تعمّق الشعور لدى مختلف مكوّنات المجتمع بأنّ استتباب الأمن والدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على مسؤوليته هي مسؤولية الجميع.وأكّد على اهميّة العمل المشترك بين الدول العربية وتواصله عبر تعزيز التشاور وتكثيف التعاون في شتى المجالات، مشيرا إلى انّ التوصيات والقرارات التي ستنبثق عن هذا المؤتمر ستكون في مستوى الانتظارات والتحديات الأمنيّة المطروحة.يشار إلى انّ هذا المؤتمر ينعقد بمشاركة كبار المسؤولين بمختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة العربية للسياحة .وسيناقش عددا من المواضيع الهامة من بينها إنشاء وحدة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن الالكتروني وإحداث صندوق تضامن أمني عربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والإجتماعية والنفسية للمصابين من رجال الشرطة والامن العرب وأسرهم وإنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة، إضافة إلى توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال سنة 2019 .