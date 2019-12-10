استعدادادات حثيثة لإجراء الاختبارات التجريبية لقطارات الشبكة الحديدية السريعة خط سيدي حسين السيجومي بمسار خط منوبة

Mardi 10 Decembre 2019



وات

- تستعد شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة خلال الأسابيع القادمة لإجراء الاختبارات التجريبية للقطارات الكهربائية الجديدة الخاصة بالخط E الرابط بين العاصمة وسيدي حسين السيجومي، والتي ستجري بمسار الخط "د" الرابط بين العاصمة ومنطقة القباعة من معتمدية وادي الليل على مسافة 12.2 كلم، نظرا لانسياب أرضيته وتواصل مساره دون جسور ، حسب تصريح مديرة الاتصال والجوانب الاجتماعية بالشركة، لطيفة جردق لصحفية "وات".وتنطلق العملية الفنية طوال مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، وذلك من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء طيلة أيام الأسبوع ، ماعدا يومي السبت والأحد وبتواتر للقطارات كل 20 دقيقة، حسب تصريحها.وأشارت الى أن هذه العملية تأتي استعدادا لتشغيل الخط E الذي سينطلق من وسط العاصمة إلى بوقطفة سيدي حسين بطول 6.3 كلم، وستسبقها عملية تحسيس واسعة لفائدة المواطنين في المناطق القريبة من مسار خط منوبة حول شروط السلامة والمحاذير المتعلقة بالاختبارات التجريبية.وإيلاء لجانب السلامة في هذه العملية واعتبارا للمخاطر التي تكتسيها هذه الاختبارات ومن ذلك استعمال التيار الكهربائي بقوة 25 الف فولط والصعوبات التي تواجه حركة التنقل، انعقدت صبيحة اليوم بمقر ولاية منوبة جلسة عمل باشراف الوالية، رجاء الطرابلسي، وذلك لتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين من ممثلي الشركة والمجالس البلدية بمنوبة ودوار هيشر ووادي الليل، وتدارس الفرضيات الممكنة لضمان السلامة وأخذ الاحتياطات اللازمة طوال العملية.وقد تم خلال اللقاء استعراض جملة تأثيرات هذه التجارب وخاصة على سيولة حركة المرور وسلامة المترجلين مستعملي الممرات التي يعبرها مسار خط الشبكة الحديدية السريعة والتي تعتبر المنافذ الوحيدة لهم.وأكدت الوالية، في ذات السياق، على تمسك المصالح الجهوية وجوب تقديم الشركة لدراسة فنية شاملة في الغرض تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب المتعلقة بالمشروع وخاصة في مستوى ضمان سلامة المترجلين وسير مصالحهم كأولوية قصوى وسيولة حركة الجولان ايضا.واعتبرت في تصريح لـ"وات" ان ما تم تقديمه من مقترحات لحد الان يتطلب مزيد الدرس لعملية الاختبارات الفنية والتنسيق ايضا مع جميع الاطراف وخاصة مصالح الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة.هذا وقدم الحاضرون، جملة من الإقتراحات التي من شأنها تسهيل حركة المرور، وتجنب تعطل مصالح المواطنين، وتفادي الحوادث والمخاطر المحدقة بهم، وتناول ممثلو المجلس البلدية الاشكاليات التي تخلفها هذه الاختبارات خاصة على عملية التنقل بين دوار هيشر ومنوبة .وأكد عضو المجلس البلدي بدوار هيشر، صبري حمدي، في الاطار لـ"وات" تهديد المجلس البلدي برفع قضية وطلب إيقاف اشغال المشروع اذا لم تستجب الشركة للمطالب المتمثلة في فك عزلة المنطقة بفتح ممر للمترجلين، وإيجاد حلول لمعالجة اشكالية تصريف مياه الامطار، مع تفعيل انجاز المحول المبرمج على مستوى نهج الشغالين وضمان سيولة المرور هناك الى منوبة.يذكر أن شبكة القطار السريع تشمل 5 خطوط تربط العاصمة بمختلف المناطق السكنية بإقليم تونس منها خطي القسط الاول "E" وخط D والذين ينجزان بكلفة 1200 مليون دينار .وقد بلغت نسبة انجاز الخطين بمكوناتهما المختلفة والمتمثلة في الهندسة المدنية، والمحطات، ونفق السيدة المنوبية، والتجهيزات، 49 بالمائة حسب المعطيات المقدمة خلال الجلسة، وانطلقت خلال بداية الشهر الحالي بقية اشغال الهندسية المدنية للخط "د " بعد فسخ الصفقة على ان تتواصل لمدة سنتين على مسافة 12.2 كلم، فيما بلغت اشغال الهندسة المدنية بخط "E" نسبة 97 بالمائة.كما بلغت نسبة انجاز تجهيزات الخطين 29 بالمائة، ونسبة بناء المحطات (08 محطات ) بالخط "د" 91.5 بالمائة ، و 5 محطات بالخط "E" نسبة 88.5 بالمائة.