جزيرة جربة تحتضن البطولة الافريقية للالواح الشراعية من 16 الى 22 ديسمبر الجاري

Mardi 10 Decembre 2019



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- تحتضن جزية جربة من 16 الى 22 ديسمبر الجاري البطولة الافريقية للالواح الشراعية "بيك تكنو 293" بمشاركة رياضيين من الجزائر وليبيا ومصر وتونس في فئات عمرية تحت 15 سنة وتحت 17 سنة وتحت 19 سنة ومفتوحة (ما فوق 19 سنة).وافاد عبد الكريم درويش في لقاء اعلامي عقده اليوم بدار الجامعات بالعاصمة انه تم اتخاذ كافة التراتيب التنظيمية اللازمة من اجل انجاح هذه التظاهرة الرياضية الهامة من جميع المستويات مبينا ان الجامعة حرصت بمساندة وزارة شؤون الشباب والرياضة على توفير 30 لوحة من هذا النوع للمتنافسين في هذا السباق.واشار الى ان تونس ستشارك ب15 رياضيا (10 من المنتخب الوطني و5 من النوادي) فيما ستكون الجزائر ممثلة ب15 رياضيا وليبيا (6 رياضيين) ومصر (4 رياضيين) فيما تبقى مشاركة المغرب غير متاكدة الى جانب مشاركة محتملة لبعض الرياضيين الفرنسيين.وتابع ان سباقات الالواح الشراعية هي اختصاص تتميز به بلدان شمال افريقيا على عكس البلدان الافريقية الاخرى المختصة في سباقات الزوارق الشراعية على غرار الموزمبيق والسيشال وتنزانيا.وابرز رئيس الجامعة التونسية للاشرعة ان تنظيم مثل هذه التظاهرات ياتي في اطار مساندة جهود سلطة الاشراف في التاكيد على قدرة تونس على احكام تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية والقارية والاقليمية مبينا في هذا الصدد ان تونس ستنظم سنة 2020 البطولة الافريقية للزوارق الشراعية بمدينة الحمامات.واعلن انه سيتم خلال هذه البطولة تقديم اول عرض في افريقيا للوحة الاولمبية الجديدة (اي كيو فويل) التي سيتم اعتمادها في اولمبياد 2024 وذلك بحضور واشراف مبتكر هذه اللوحة والمسؤول عن التسويق في الاتحاد الدولي لهذه الرياضة.وشدد رئيس الجامعة انه علاوة على البعد الرياضي فان تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية يكتسي ابعادا اقتصادية بما انه يساهم في تنشيط السياحة التونسية مبينا ان الجامعة حرصت في هذا الاطار على التعريف بالفلكلور التونسي والمطبخ التونسي اضافة الى تنظيم زيارات للمواقع الاثرية والسياحية بجزيرة جربة.واكد عبد الكريم درويش ان ممارسة رياضة الاشرعة بمختلف انواعها تبقى مفتوحة لجميع الفئات الاجتماعية وغير منحصرة في فئة معينة ذلك ان الجامعة التونسية تعمل على توفير كل المعدات اللازمة لتعاطي هذه الرياضة.