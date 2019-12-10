البرلمان يستأنف مداولاته لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020

Mardi 10 Decembre 2019



وات

- استأنف مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، مداولاته لمناقشة الفصول الاضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 والتصويت عليه فصلا فصلا ثم التصويت عليه برمّته.وكان البرلمان قد صادق، أمس الاثنين، على الفصول الاصلية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 (39 فصل) ونظرت لجنة التوافقات بالبرلمان في المقترحات الواردة عليها.يذكر انه تم رفع الجلسة العامة في حدود الساعة التاسعة صباحا لعدم اكتمال النصاب القانوني اذ حضرها 54 نائب فقط.علما وان الاجال الدستورية للمصادقة على مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2020 حدد ب10 ديسمبر 2019.