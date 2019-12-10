زغوان: انطلاق الدراسات المتعلقة بإحداث منطقة صناعية جديدة في الفحص على مساحة 50 هكتارا

Mardi 10 Decembre 2019
وات - انطلقت الوكالة العقارية الصناعية منذ الأسبوع الماضي في إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بإحداث منطقة صناعية جديدة في معتمدية الفحص وفق ما أكّده صالح المطيراوي والي زغوان في تصريح اليوم لصحفي (وات)، حيث أوضح أن مدة الدراسات حددت بسبعة أشهر انطلاقا من شهر ديسمبر الجاري وقد تم تخصيص 50 هكتارا للغرض ، من أرض " المرجى " تابعة لأملاك الدولة.
وأضاف أن هذا المشروع سيكون نقطة جلب هامة للمستثمرين التونسيين والأجانب بحكم وجوده على الطريق الوطنية رقم 3 وارتباطه بالطريق السيارة تونس- جلمة بالإضافة إلى قرب مدينة الفحص من الموانئ والمطارات التونسية ، كما أنه سيوفّر مواطن شغل كبيرة سينتفع بها شباب المعتمديات المجاورة على غرار الناظور وصواف وزغوان، حسب تقديره.
وذكر الوالي من جهة أخرى أن هذا المشروع سينجز بالتوازي مع مشروع سكني ضخم بنفس المنطقة على مساحة 65 هكتارا ستتولى الوكالة العقارية للسكنى إنجازه في نفس الفترة، مضيفا أن اتفاقا مبدئيا حصل بين الوكالتين لتهيئة المشروعين بالشراكة بينهما للتقليص من كلفة الأشغال المتعلقة خاصة بتركيز الشبكات الخارجية وهو ما نفاه مصدر مسؤول بالوكالة العقارية للسكنى معتبرا أن طبيعة الأشغال تختلف بين المشروعين، حسب رأيه .
وأضاف أن هذا المشروع سيكون نقطة جلب هامة للمستثمرين التونسيين والأجانب بحكم وجوده على الطريق الوطنية رقم 3 وارتباطه بالطريق السيارة تونس- جلمة بالإضافة إلى قرب مدينة الفحص من الموانئ والمطارات التونسية ، كما أنه سيوفّر مواطن شغل كبيرة سينتفع بها شباب المعتمديات المجاورة على غرار الناظور وصواف وزغوان، حسب تقديره.
وذكر الوالي من جهة أخرى أن هذا المشروع سينجز بالتوازي مع مشروع سكني ضخم بنفس المنطقة على مساحة 65 هكتارا ستتولى الوكالة العقارية للسكنى إنجازه في نفس الفترة، مضيفا أن اتفاقا مبدئيا حصل بين الوكالتين لتهيئة المشروعين بالشراكة بينهما للتقليص من كلفة الأشغال المتعلقة خاصة بتركيز الشبكات الخارجية وهو ما نفاه مصدر مسؤول بالوكالة العقارية للسكنى معتبرا أن طبيعة الأشغال تختلف بين المشروعين، حسب رأيه .
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