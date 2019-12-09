يوسف الشاهد.. هياكل الرقابة العامّة قامت منذ 2016، ب374 مهمّة رقابيّة وأحالت 58 ملفا على القضاء

Lundi 09 Decembre 2019
وات - أفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد بانّ الهياكل الرقابيّة العامّة قامت منذ سبتمبر 2016 بـ 374 مهمّة رقابيّة بمختلف الوزارات وأحالت 58 ملفا على القضاء، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد المنعقد اليوم تحت شعار "مكافحة الفساد مسار تشاركي".
وقال الشاهد " إنّ تونس ومنذ إعلان الحرب عن الفساد أنجزت خطوات مهمّة ترتّب عنها تحسين ترتيبها حسب مؤشّر مدركات الفساد"، مشدّدا على أنّ مكافحة الفساد حرب طويلة المدى تتطلّب الإرادة والعزيمة ومواجهة اللوبيات والمافيات، وفق تعبيره .
وذكر بالترسانة التشريعية التى تم سنها في مجال مكافحة الفساد، على غرار قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين والقانون الأساسي للقطب القضائي الإقتصادي والمالي.
كما أكد أنه تم تدعيم هذه الترسانة بالعديد من الأوامر من بينها الأمر المتعلق بتقليص عدد التراخيص، مشيرا الى أنه سيتم هذا الأسبوع إصدار أمرين آخرين يتعلّقان بضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز في مجال التوقّي من الفساد وإسناد مكافأة ماليّة للمبلغين عن الفساد يقدّر ب5 بالمائة من المبلغ الذي سيتمّ استرداده يمكن أن يصل إلى 50 ألف دينار.
وبين أيضا أنّه تمّ العمل على تدعيم دور القضاء عبر إحداث 12 محكمة إدارية بالجهات لتصبح محاكم قارّة إضافة إلى محكمة المحاسبات ودعم المرفق القضائي، مشددا على ضرورة توفير ظروف جيّدة للمرفق القضائي للقيام بدوره في مجال مكافحة الفساد.
وفي هذا الصدد ذكّر بمقترح الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2020 والمتعلّق بإحداث صندوق دعم العدالة، معربا عن أمله في أن يتمّ تمريره صلب مجلس نواب الشعب وإعادة النظر فيه من قبل لجنة التوافقات بعد إسقاطه خلال النقاش من قبل اللجنة الوقتية التى تم احداثها بمجلس نواب الشعب.
وقال الشاهد " إنّ تونس ومنذ إعلان الحرب عن الفساد أنجزت خطوات مهمّة ترتّب عنها تحسين ترتيبها حسب مؤشّر مدركات الفساد"، مشدّدا على أنّ مكافحة الفساد حرب طويلة المدى تتطلّب الإرادة والعزيمة ومواجهة اللوبيات والمافيات، وفق تعبيره .
وذكر بالترسانة التشريعية التى تم سنها في مجال مكافحة الفساد، على غرار قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين والقانون الأساسي للقطب القضائي الإقتصادي والمالي.
كما أكد أنه تم تدعيم هذه الترسانة بالعديد من الأوامر من بينها الأمر المتعلق بتقليص عدد التراخيص، مشيرا الى أنه سيتم هذا الأسبوع إصدار أمرين آخرين يتعلّقان بضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز في مجال التوقّي من الفساد وإسناد مكافأة ماليّة للمبلغين عن الفساد يقدّر ب5 بالمائة من المبلغ الذي سيتمّ استرداده يمكن أن يصل إلى 50 ألف دينار.
وبين أيضا أنّه تمّ العمل على تدعيم دور القضاء عبر إحداث 12 محكمة إدارية بالجهات لتصبح محاكم قارّة إضافة إلى محكمة المحاسبات ودعم المرفق القضائي، مشددا على ضرورة توفير ظروف جيّدة للمرفق القضائي للقيام بدوره في مجال مكافحة الفساد.
وفي هذا الصدد ذكّر بمقترح الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2020 والمتعلّق بإحداث صندوق دعم العدالة، معربا عن أمله في أن يتمّ تمريره صلب مجلس نواب الشعب وإعادة النظر فيه من قبل لجنة التوافقات بعد إسقاطه خلال النقاش من قبل اللجنة الوقتية التى تم احداثها بمجلس نواب الشعب.
En continu
- 10:27 تحقيقات بلا نتائج
- Hier 20:02 لغم محمد بن زايد في البرلمان التونسي..
- Hier 18:38 عبير.. العابرة إلى المجهول..
- Hier 18:06 عرض ''المخازنية حضروا'' يصنع الفرجة بقابس
- Hier 14:03 كلية العلوم بصفاقس تحتفي بطلبتها الأوائل
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:18
|07:20
|05:47
|
17°
|17°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-12
|14°-12
|16°-12
|16°-12
|15°-11
Follow @babnet_Tunisie
(118 254) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 93 694) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 737) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 270) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 423) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 488) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 302) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 859) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 143) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 002) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 903) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 43 979) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 41 347) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 280) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 372) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 247) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 916) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 768) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 472) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 37 338) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
Par:BABANETTOO (France )
Sur: جميلة الكسيكسي: لم أندم على ما قلته لعبير موسي وسينجح البرلمان في مهامه رغم البلطجة