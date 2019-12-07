الحجوزات بطبرقة وعين دراهم تشهد سيرا عاديا وسط توقعات بصعودها خلال الأيام المقبلة

Samedi 07 Decembre 2019
وات - أكدت المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة عين دراهم ، ان النشاط السياحي بالجهة ، التي شهدت حادث مرور قاتل الأحد الماضي " تشهد سيرا عاديا وان نسبة الامتلاء بالنزل يومي 6 و 7 دسمبر 2019 تتراوح بين 20 و 25 بالمائة.
وشهدت منطقة عين السنوسي الواقعة بين عمدون وعين دراهم، حادث إنزلاق حافلة سياحية خاصة وسقوطها في احد الأودية مما أدي الى وفاة 29 تونسيا مما انعكس على المشهد السياحي بالجهة.
ونفت المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة عين دراهم ، في بلاغ لها، أي حديث عن تراجع نسبة الحجوزات الى الصفر خاصة وان الحجوزات للعطلة المدرسية والجامعية ورأس السنة الميلادية في نسق تصاعدي.
وأضافت انه يمكن الوصول الى عين دراهم ، من تونس العاصمة عبر باجة ونفزة وطبرقة او عبر نفزة - طبرقة أو عبر جندوبة عين دراهم طبرقة علما وان الطرقات المؤدية لمنطقة عين دراهم مؤمنة و في حالة مقبولة عموما .
وتوقعت المندوبية ، في ذات البلاغ ، توافد عدد من السياح الجزائريين لقضاء العطلة خاصة وان المنطقة تتوفر على مناظر طبيعية ومرافق سياحية عصرية و مواقع إيكولوجية وتاريخية.
وشهدت منطقة عين السنوسي الواقعة بين عمدون وعين دراهم، حادث إنزلاق حافلة سياحية خاصة وسقوطها في احد الأودية مما أدي الى وفاة 29 تونسيا مما انعكس على المشهد السياحي بالجهة.
ونفت المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة عين دراهم ، في بلاغ لها، أي حديث عن تراجع نسبة الحجوزات الى الصفر خاصة وان الحجوزات للعطلة المدرسية والجامعية ورأس السنة الميلادية في نسق تصاعدي.
وأضافت انه يمكن الوصول الى عين دراهم ، من تونس العاصمة عبر باجة ونفزة وطبرقة او عبر نفزة - طبرقة أو عبر جندوبة عين دراهم طبرقة علما وان الطرقات المؤدية لمنطقة عين دراهم مؤمنة و في حالة مقبولة عموما .
وتوقعت المندوبية ، في ذات البلاغ ، توافد عدد من السياح الجزائريين لقضاء العطلة خاصة وان المنطقة تتوفر على مناظر طبيعية ومرافق سياحية عصرية و مواقع إيكولوجية وتاريخية.
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