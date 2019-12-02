Radio Babnet Tunisie On Air: 100% - Tarab  

رئيس الحكومة المكلف يلتقي وفدا عن جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
وات - مثل تراجع دور هياكل الرقابة العمومية في تونس، وضرورة إصلاح هذه المنظومة، أبرز محاور اللقاء الذي جمع، عشية اليوم الاثنين في قصر الضيافة بقرطاج، رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، برئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية، عادل الغزي، والوفد المرافق له من أعضاء الهيئة المديرة للجمعية.

وأفاد الغزي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على أنه "لا مكان لحكومة قوية وفاعلة دون هياكل رقابية قوية"، وأن من "أهم إشكاليات الإدارة التونسية في السنوات الفارطة، تراجع دور هياكل الرقابة، مما أدى إلى إضعافها، رغم الحديث عن الحوكمة ومقاومة الفساد والتصرف السليم في الإدارة". وأضاف أن وفد الجمعية شدد على ضرورة الاستثمار في مسارات التصرف وتحسين أداء الإدارة، من خلال تعزيز الأجهزة الرقابية وجعلها أكثر نجاعة وفاعلية.


كما شدد الوفد، وفق الغزي، على ضرورة أن يتضمن طاقم رئيس الحكومة الجديد إطارات قادرة على إصلاح المنظومة الرقابية، في أفق إحداث هيكل يتولى التنسيق بين مكوناتها، ويوفر لها كل الإسناد، من منظومات معلوماتية ومنصات رقمية ،ويسهر على تجميع تقاريرها، حتى تكون الرقابة في خدمة أصحاب القرار.
وقال الغزي إن رئيس الحكومة المكلف كان متفهما لمجمل هذه المطالب، ووعد بالعمل على تحقيق المقترحات في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن وفد الجمعية قدم للجملي مشروعا متكاملا لمراجعة هيكلة الوظيفة الرقابية العمومية في تونس.

  
  
     
  
cadre-1b6add66bc9e57f9a683ab81a5d77eb1-2019-12-02 20:11:14






0 de 0 commentaires pour l'article 193699



En continu

الاثنين 02 ديسمبر 2019 | 5 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:16 07:14 05:42
17°
 16° % 93 :الرطــوبة
تونــس 14°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
16°-1420°-1321°-1319°-1120°-12
  • Avoirs en devises
    18687,2

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,14884 DT        1$ =2,86149 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   113,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575318182|193699 833|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires