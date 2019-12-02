بلدية قفصة تتسّلم معدّات للنظافة وللإصلاح وصيانة الطرقات المعبّدة

Lundi 02 Decembre 2019



وات

- تسلّم المجلس البلدي لمدينة قفصة، نهاية الاسبوع المنقضي، معدّات جديدة للنظافة وأخرى خاصة بإصلاح وصيانة الطرقات المعبّدة، وذلك في إطار برنامج "دعم المساءلة واللامركزية وفعالية البلدية" للوكالة الامريكية للتنمية الدّولية.وقال رئيس لجنة النظافة والصحّة والبيئة بالمجلس البلدي بالجهة، عيسى حمد، في تصريح اليوم الاثنين لـ(وات)، أن الاسطول الخاص بالنظافة والعناية بالبيئة بمدينة قفصة تعزّز بمعدّات جديدة من برنامج "تدعيم" للوكالة الامريكية للتنمية الدّولية، مضيفا أن بلدية قفصة هي ضمن 33 بلدية تونسية إستفادت من هذا البرنامج.وتتمثّل هذه المعدّات بالخصوص في 250 حاوية فضلات من الحجم الكبير و30 حاوية متوسطة الحجم وفي مائة حاوية ورقية، بالاضافة إلى قسط هام من معدّات خفيفة للنظافة وتجهيزات وأزياء خاصّة بأعوان النظافة ببلدية قفصة.وبيّن عيسى حمد، أن المجلس البلدي وبالشراكة مع ممثلي برنامج "تدعيم" ومنظمات وجمعيات ناشطة بالمدينة، قد قام بإعداد خارطة لمسالك توزيع وتركيز حاويات جمع الفضلات على أن تشرع البلدية خلال هذا الاسبوع في عملية توزيعها وستكون نقطة البداية بمنطقة سيدي أحمد زروق بضواحي مدينة قفصة.وأضاف أن هناك نيّة بأن تشمل عمليّة توزيع حاويات جمع الفضلات وخاصة كبيرة الحجم منها جميع أحياء المدينة وتجمعاتها السكنية وسيما الاحياء التي لا توجد بها حاويات والاحياء التي تتطلّب تعويض الحاويات القديمة بحاويات جديدة.وتسلّمت بلدية قفصة في إطار نفس البرنامج أيضا معدّات وتجهيزات خاصّة بإصلاح وصيانة الطرقات المعبّدة داخل المنطقة البلدية.