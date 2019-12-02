الروحية: حجز بضاعة مجهولة المصدر بقيمة 186 ألف دينار في الحبابسة

Lundi 02 Decembre 2019
وات - تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بسليانة خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين من حجز شاحنة ثقيلة محملة ببضاعة مجهولة المصدر بمنطقة الحبابسة من معتمدية الروحية، حسب ما صرح به مصدر مسؤول من الديوانة لصحفية "وات".
وأوضح ذات المصدر أن القيمة الجملية للبضاعة المضبوطة على متن الشاحنة قدرت بحوالي 186 الف دينار، وتمثلت في ملابس جاهزة، وعطورات، وزيوت طبيعية مجهولة المصدر، وفق تأكيده.
وأوضح ذات المصدر أن القيمة الجملية للبضاعة المضبوطة على متن الشاحنة قدرت بحوالي 186 الف دينار، وتمثلت في ملابس جاهزة، وعطورات، وزيوت طبيعية مجهولة المصدر، وفق تأكيده.
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Par:MedTunisie ( )
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