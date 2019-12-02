قابس: انطلاق فعاليات أسبوع التعاون الدولي في التعليم العالي مع الجزائر وليبيا

Lundi 02 Decembre 2019



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- انطلقت اليوم بالمعهد العالي للفنون والحرف بقابس فعاليات أسبوع التعاون الدولي الذي تنظمه جامعة قابس من 02 الى 06 ديسمبر الجاري تحت شعار " دعم الشراكة مع جامعات الجوار الجزائر وليبيا ".وتشارك في هذا الأسبوع العلمي 5 جامعات من الجزائر وجامعة ليبية وثلاث جامعات من تونس ستتباحث على امتداد أيام هذه التظاهرة في مسائل عديدة تشمل مجالات التعاون الدولي والبحث العلمي والحوكمة والتشغيلية.وتتطلع جامعة قابس من خلال هذه التظاهرة وفق ما جاء في كلمة رئيسها كمال عبد الرحيم الى ربط علاقات شراكة متميزة مع جامعات الجوار في عديد المجالات وخاصة منها الفلاحة، والجيولوجيا، والصناعة، والطاقات المتجددة، وتنفيذ برامج قادرة على النهوض باقتصاديات هذه البلدان وتثمين موروثها الحضاري والثقافي والاجتماعي.يشار الى ان جامعة قابس أبرمت الى حد الآن 60 اتفاقية مع جامعات من دول شقيقة وصديقة من بينها 5 اتفاقيات مع جامعات جزائرية تشمل مجالات عديدة من بينها البحث العلمي، والتكوين المشترك، وتبادل الطلبة والاساتذة، وتنظيم الندوات العلمية والثقافية.ومن المنتظر ان تقوم جامعة قابس بمناسبة تنظيم أسبوع التعاون الدولي بامضاء اتفاقيتين جديدتين مع كل من جامعة الزاوية بليبيا، وجامعة تبسة بالجزائر.يذكر أن 90 طالبا افريقيا وعربيا يدرسون بالمؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة قابس خلال السنة الجامعية الحالية يتوزعون بين مختلف المراحل الدراسية من بينهم 20 طالبا جزائريا مسجلين بمرحلة الدكتوراه.