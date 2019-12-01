منظمة الأعراف تعرب عن ''بالغ مشاعر الأسى والحزن'' على إثر سقوط عشرات القتلى والمصابين في حادث انزلاق حافلة سياحية

Dimanche 01 Decembre 2019
وات - أعرب الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن "بالغ مشاعر الأسى والحزن"، على إثر سقوط أكثر من عشرين ضحية (24 حالة وفاة)، من شباب تونس، كانوا على متن حافلة سياحية في رحلة ترفيهية، جراء حادث المرور المريع الذي جد ظهر اليوم الأحد بمنطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون بولاية باجة.
وبعد الترحم على أرواحهم الطاهرة، أعربت منظمة الأعراف في بيان لها، عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجرحى هذا الحادث الأليم.
يُذكر أن هذا الحادث الذي جد صباح اليوم على الساعة الحادية عشر و55 دقيقة بولاية باجة، على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون وعين دراهم، تمثل في انزلاق حافلة سياحية في رحلة داخلية قادمة من تونس تقل حوالي 45 راكبا مسافرين وأدى إلى وفاة 24 راكبا وإصابة البقية بجروح متفاوتة الخطورة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في بلاغ لها، أنها وضعت على ذمة عائلات المصابين، خليّتي إنصات وتوجيه، بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة وبالمستشفى الجهوي بباجة، لتقديم كل المعطيات والمعلومات عن الحالة الصحية للمصابين ومد عائلات الضحايا بالمعطيات حول المتوفين إثر هذا الحادث الأليم.
وبعد الترحم على أرواحهم الطاهرة، أعربت منظمة الأعراف في بيان لها، عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجرحى هذا الحادث الأليم.
يُذكر أن هذا الحادث الذي جد صباح اليوم على الساعة الحادية عشر و55 دقيقة بولاية باجة، على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون وعين دراهم، تمثل في انزلاق حافلة سياحية في رحلة داخلية قادمة من تونس تقل حوالي 45 راكبا مسافرين وأدى إلى وفاة 24 راكبا وإصابة البقية بجروح متفاوتة الخطورة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في بلاغ لها، أنها وضعت على ذمة عائلات المصابين، خليّتي إنصات وتوجيه، بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة وبالمستشفى الجهوي بباجة، لتقديم كل المعطيات والمعلومات عن الحالة الصحية للمصابين ومد عائلات الضحايا بالمعطيات حول المتوفين إثر هذا الحادث الأليم.
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Par:RESA67 (France )
Sur: رئيس الجمهورية يتحوّل إلى موقع انقلاب الحافلة ويحمّل المسؤولية لكل من تسبب في رداءة الطريق ويتعهد بالعمل على إعادة تهيئته وصيانته