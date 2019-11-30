الفيلم التونسي ''بيك نعيش'' لمهدي البرصاوي يحصد 3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي 2019

Samedi 30 Novembre 2019



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- أهدى الفيلم الروائي الطويل "بيك نعيش" للمخرج مهدي البرصاوي السينما التونسية 3 جوائز في اختتام الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي اختتمت فعالياتها مساء أمس الجمعة بدار الأوبرا المصرية.وتوّج فيلم "بيك نعيش" بجائزة أفضل فيلم عربي وقدرها 15 ألف دولار وجائزة صلاح أبو سيف "جائزة لجنة التحكيم الخاصة" وكذلك جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان.وعبّر مخرج الفيلم مهدي البرصاوي عن سعادته بهذا التتويج، مضيفا أن ردود أفعال النقاد المصريين كانت إيجابية باعتبار أن المواضيع المطروحة في الفيلم كانت جريئة (التجارة بالأعضاء).وأكد البرصاوي أن الفيلم كان فرصة للتعريف بمدينة تطاوين وخدمة السياحة الثقافية والصحراوية في الجهة.كما تحدّث عن توزيع الفيلم في أكثر من 20 دولة في العالم من ضمنها الصين، مشيرا إلى أن الفيلم سيكون متاحا في القاعات التونسية بداية من 15 جانفي 2020.وسبق لهذا الفيلم الحصول على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في أيام قرطاج السينمائية (26 أكتوبر - 2 نوفمبر 2019).وتوّج "بيك نعيش" أيضا بجائزة الجمهور في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة والثلاثين للمهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني بمدينة نامور البلجيكية (27 سبتمبر / 4 أكتوبر 2019).وفيلم "بيك نعيش" هو أول فيلم روائي طويل للمخرج الشاب مهدي البرصاوي بعد مسيرة مكللة بالنجاح والجوائز لثلاثة أفلام قصيرة كان آخرها "خلينا هكّا خير".ويؤدي الأدوار الرئيسية في الفيلم الممثلون سامي بوعجيلة ونجلاء بن عبد الله ويوسف الخميري ونعمان حمدة وصلاح مصدّق ومحمد علي بن جمعة وجهاد الشارني.ويروي الفيلم في 90 دقيقة، قصة زوجين "فارس" (سامي بوعجيلة) و"مريم" (نجلاء بن عبد الله ) يعيشان حياة عادية مع ابنهما عزيز البالغ من العمر 11 سنة، قبل أن تتحول حياة العائلة إلى مأساة.فبعد سبعة أشهر من سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، يأخذ فارس ومريم ابنهما في جولة إلى الجنوب التونسي حيث يتعرضون هناك لسطو مسلح وينقل عزيز إلى المستشفى وتصبح حياته في خطر وتتحول العطلة إلى كابوس مرعب لهذه العائلة.