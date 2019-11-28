مثول ام عزباء على المجلس الجناحي بالحكمة الابتدائية بسوسة من اجل تهمة اهمال شؤون قاصر

Jeudi 28 Novembre 2019
وات - مثلت امس امام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 امراة بحالة إيقاف وذلك من اجل تهمة " اهمال شؤون قاصر " وفق ما أكده الناطق الرسمي بالمحكمة محمد حلمي الميساوي وأوضح الميساوي في تصريح لوات ان النيابة العمومية وجهت للمراة وهي ام عزباء تهمة اهمال شؤون قاصر بعد ان ثبت لديها انها فرطت في احد أبنائها لاحدى العائلات.
وأضاف ان النيابة العمومية عاينت وجود جريمة اهمال شؤون قاصر التي يعاقب عليها القانون وفق الفصل 224 من المجلة الجزائية وأصدرت في شانها بطاقة إيداع بالسجن.
وأضاف ان النيابة العمومية عاينت وجود جريمة اهمال شؤون قاصر التي يعاقب عليها القانون وفق الفصل 224 من المجلة الجزائية وأصدرت في شانها بطاقة إيداع بالسجن.
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Par:Potentialside (Tunisia )
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