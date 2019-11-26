ÇáÏæÑÉ 41 ááãåÑÌÇä ÇáÏæáí ááæÇÍÇÊ ÈÊæÒÑ ãä 25 Åáì 28 ÏíÓãÈÑ ÇáÞÇÏã

Mardi 26 Novembre 2019
æÇÊ - ÊÊÑÇæÍ ÝÞÑÇÊ ÇáãåÑÌÇä ÇáÏæáí ááæÇÍÇÊ ÈÊæÒÑ Ýí ÏæÑÊå 41 ÇáÊí ÊäÊÙã Ýí ÇáÝÊÑÉ ÇáããÊÏÉ ãä 25 Çáì 28 ÏíÓãÈÑ Èíä ÇáÝÞÑÇÊ ÇáËÞÇÝíÉ ÇáÊäÔíØíÉ æÇáÝÞÑÇÊ ÇáÓíÇÍíÉ æÇáÑíÇÖíÉ æÝÞ ãÇ ßÔÝÊ Úäå åíÆÉ ÇáãåÑÌÇä Ýí ÇáäÏæÉ ÇáÕÍÝíÉ ÇáÊí ÚÞÏÊ Çáíæã ÇáËáÇËÇÁ ÈÇáÞÑíÉ ÇáÍÑÝíÉ ÈÊæÒÑ.
æÝí åÐÇ ÇáÅØÇÑ¡ ÊäÊÙã áÃæá ãÑÉ ÏæÑÉ ÏæáíÉ Ýí ÇáÑíÇÖÇÊ ÇáÝÑÏíÉ æÃíÇã ÇáÕäÇÚÇÊ ÇáÊÞáíÏíÉ ÊäØáÞ ÈÚÏåÇ ÝÚÇáíÇÊ ÇáãåÑÌÇä ÇáÐí íÑßÒ Úáì ÇáÓåÑÇÊ ÇáÝäíÉ æÇáÊäÔíØ Ýí ÝÊÑÇÊ ÕÈÇÍíÉ æÃÎÑì ãÓÇÆíÉ ÊÎÊÊã ßá áíáÉ ÈÓåÑÉ ãæÓíÞíÉ íÄËËåÇ ÚÏÏ ãä ÇáäÌæã ãäåã ÇáåÇÏí ÍÈæÈÉ æáØÝí ÈæÔäÇÞ æÝåãí ÇáÑíÇÍí¡ æÝÞ ãÇ Ã‘áä Úäå ÑÆíÓ ÇááÌäÉ ÇáÝäíÉ ááãåÑÌÇä ÈÏÑ ÇáÏíä ÇáÔÚÈÇäí.
æíÞÏã Úáì ÛÑÇÑ ÇáÏæÑÇÊ ÇáÓÇÈÞÉ ÚÑÖ ÇÝÊÊÇÍí ÈÚäæÇä "ÇáæÇÍÉ ÊÊÍÏË" ÓíÊÖãä ãÌãæÚÉ ãä ÇááæÍÇÊ ÇáÝäíÉ ÊÊÍÏË Úä ÇáæÇÍÉ Ýí ÈÚÏíåÇ ÇáËÞÇÝí æÇáÝäí¡ æÊÔåÏ ÇáÏæÑÉ ÈÍÓÈ ÐÇÊ ÇáãÕÏÑ ÚæÏÉ ÇáãÔÇÑßÇÊ ÇáÏæáíÉ ÇáãßËÝÉ ÈÏÚæÉ ÝÑÞ ãæÓíÞíÉ æÇÓÊÚÑÇÖíÉ ãä ÓÈÚ Ïæá åí ÇáíÇÈÇä æÅäÏæäíÓíÇ æÝáÓØíä æãÕÑ æÇáÌÒÇÆÑ æáíÈíÇ æÓæÑíÇ.
æÊÓÚì åÐå ÇáÏæÑÉ Çáì ÇáÇÑÊÞÇÁ ÈäæÚíÉ ÇáÚÑæÖ ãä ÎáÇá ÚÑÖ ÇÝÊÊÇÍí íÌÓÏ ÚáÇÞÉ Ãåá ÇáÌÑíÏ ÈÇáæÇÍÉ æÎÇÕÉ ÈÇáÊÑßíÒ Úáì ÇáÌæÇäÈ ÇáËÞÇÝíÉ ÈÇÚÊÈÇÑ ÇáÚãÞ ÇáËÞÇÝí ááãäØÞÉ ÍíË ÓíÌãÚ Ýí ÝÞÑÇÊå Èíä ÇáÅíÞÇÚ ÇáÇÝÑíÞí æÇáÕæÝí æÇáÝáßáæÑí æÇáÈÏæí ßãÇ ÊÑßÒ ÇáÈÑãÌÉ Úáì ÇáÝÞÑÇÊ ÇáÊäÔíØíÉ ÊÒÇãäÇ ãÚ ÊæÇÝÏ ÚÏÏ ßÈíÑ ãä ÇáÒæÇÑ ãä ÇáÓíÇÍ ÇáÊæäÓííä æÇáÃÌÇäÈ.
æíäÙã ÇáãåÑÌÇä ÓåÑÉ íßÑã ÝíåÇ ÃÓãÇÁ Ýí ÇáÇÏÈ æÇáÔÚÑ æÇáãæÓíÞì æÇáÓíäãÇ æÇáÇÚáÇã ÊÔÝÚ ÈÚÑÖ ØÑÈí áÝÑÞÉ ãä ÓæÑíÇ íÊÎááåÇ áÞÇÁ ááÔÚÑ ÇáÝÕíÍ æÇáãáÍæä.
æÈíä ÇáÔÚÈÇäí Ãä åíÆÉ ÇáãåÑÌÇä¡ æÝí ÅØÇÑ ÓÚíåÇ Çáì ÇáÊÚÑíÝ ÈÝÞÑÇÊ åÐå ÇáÊÙÇåÑÉ æÇÓÊÞØÇÈ ÇáÓíÇÍ¡ ÊäÙã íæãÇ ÊÑæíÌíÇ ÊÍÊÖäå ãÏíäÉ ÇáËÞÇÝÉ ÈÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ íæã 3 ÏíÓãÈÑ íÊÖãä ãÌãæÚÉ ãä ÇáÝÞÑÇÊ æÇáãÚÇÑÖ íÝÊÊÍ ÈÚÑÖ ÝÑÌæí ÊãÊÒÌ Ýíå ÇáÇíÞÇÚÇÊ ÇáÝáßáæÑíÉ æÇáÈÏæíÉ æÇáÕæÝíÉ ÈÚÑæÖ ááÇäÊÇÌÇÊ ÇáÊÞáíÏíÉ ÇáãÔÊÞÉ ãä ÇáäÎíá æÚÑÖ ááÚÑÓ ÇáÊÞáíÏí ÈÚäæÇä "ÇáÍÒæã".
æÈíä Ãä åÐÇ Çáíæã ÇáÊÑæíÌí ÓíÓåã Ýì ãÒíÏ ÇáÊÚÑíÝ ÈÇáãåÑÌÇä æßÐáß ÈÇáãÎÒæä ÇáËÞÇÝí æÇáÊÞáíÏí Ýí ÇáÌåÉ æíÎÊÊã Çáíæã ÇáÊÑæíÌí ÈäÏæÉ ÕÍÝíÉ æØäíÉ.
æãä ÌÇäÈå¡ áÝÊ ÇáãäÏæÈ ÇáÌåæí ááÓíÇÍÉ ÈÊæÒÑ¡ íÇÓÑ ÕæÝ¡ Çáì Ãä ãÕÇáÍ ÇáãäÏæÈíÉ ÊÓÊÚÏ áåÐå ÇáÊÙÇåÑÉ ÇáËÞÇÝíÉ ÇáÓíÇÍíÉ ÇáãåãÉ ãä ÎáÇá ÇÚÏÇÏ ÈÑäÇãÌ ááÚäÇíÉ ÈÇáãÏä æÈäÙÇÝÊåÇ æÎÕæÕÇ ÇáÊäÓíÞ ãÚ ÈáÏíÉ ÊæÒÑ¡ Åáì ÌÇäÈ ÇáÇÚÊäÇÁ ÈÇáãÓÇáß ÇáÓíÇÍíÉ.
ßãÇ íÊã ÇáÊäÓíÞ ãÚ ÇáæÍÏÇÊ ÇáÓíÇÍíÉ Ýí ÇáÌåÉ áãÒíÏ ÊÍÓíä ÌæÏÉ ÇáÎÏãÇÊ ÇáÓíÇÍíÉ æÇáÇåÊãÇã ÈÇáÍÑíÝ æãÊØáÈÇÊå.
ßãÇ ÅÊÌå ÇåÊãÇã åíÆÉ ÇáãåÑÌÇä¡ æÝÞ ÈÏÑ ÇáÏíä ÇáÔÚÈÇäí¡ Åáì ÇÊÎÇÐ ßá ÇáÇÍÊíÇØÇÊ ÇáÇãäíÉ ÈÇáÊäÓíÞ ãÚ ÇáãÕÇáÍ ÇáÃãäíÉ ÇáãÚäíÉ ÈÇáÌåÉ¡ ãáÇÍÙÇ Ãä ÚØáÉ ÇáÔÊÇÁ íäÊÙÑ Ãä ÊÚÑÝ ÊæÇÝÏ ÚÏÏ ßÈíÑ ãä ÇáÓíÇÍ äÓÈÉ åÇãÉ ãäåã ãä ÇáÓíÇÍ ÇáÊæäÓííä æÓÊÚÑÝ ÇáæÍÏÇÊ ÇáÓíÇÍíÉ äÓÈÉ ÇãÊáÇÁ ÈãÇÆÉ ÈÇáãÇÆÉ.
æÝí åÐÇ ÇáÅØÇÑ¡ ÊäÊÙã áÃæá ãÑÉ ÏæÑÉ ÏæáíÉ Ýí ÇáÑíÇÖÇÊ ÇáÝÑÏíÉ æÃíÇã ÇáÕäÇÚÇÊ ÇáÊÞáíÏíÉ ÊäØáÞ ÈÚÏåÇ ÝÚÇáíÇÊ ÇáãåÑÌÇä ÇáÐí íÑßÒ Úáì ÇáÓåÑÇÊ ÇáÝäíÉ æÇáÊäÔíØ Ýí ÝÊÑÇÊ ÕÈÇÍíÉ æÃÎÑì ãÓÇÆíÉ ÊÎÊÊã ßá áíáÉ ÈÓåÑÉ ãæÓíÞíÉ íÄËËåÇ ÚÏÏ ãä ÇáäÌæã ãäåã ÇáåÇÏí ÍÈæÈÉ æáØÝí ÈæÔäÇÞ æÝåãí ÇáÑíÇÍí¡ æÝÞ ãÇ Ã‘áä Úäå ÑÆíÓ ÇááÌäÉ ÇáÝäíÉ ááãåÑÌÇä ÈÏÑ ÇáÏíä ÇáÔÚÈÇäí.
æíÞÏã Úáì ÛÑÇÑ ÇáÏæÑÇÊ ÇáÓÇÈÞÉ ÚÑÖ ÇÝÊÊÇÍí ÈÚäæÇä "ÇáæÇÍÉ ÊÊÍÏË" ÓíÊÖãä ãÌãæÚÉ ãä ÇááæÍÇÊ ÇáÝäíÉ ÊÊÍÏË Úä ÇáæÇÍÉ Ýí ÈÚÏíåÇ ÇáËÞÇÝí æÇáÝäí¡ æÊÔåÏ ÇáÏæÑÉ ÈÍÓÈ ÐÇÊ ÇáãÕÏÑ ÚæÏÉ ÇáãÔÇÑßÇÊ ÇáÏæáíÉ ÇáãßËÝÉ ÈÏÚæÉ ÝÑÞ ãæÓíÞíÉ æÇÓÊÚÑÇÖíÉ ãä ÓÈÚ Ïæá åí ÇáíÇÈÇä æÅäÏæäíÓíÇ æÝáÓØíä æãÕÑ æÇáÌÒÇÆÑ æáíÈíÇ æÓæÑíÇ.
æÊÓÚì åÐå ÇáÏæÑÉ Çáì ÇáÇÑÊÞÇÁ ÈäæÚíÉ ÇáÚÑæÖ ãä ÎáÇá ÚÑÖ ÇÝÊÊÇÍí íÌÓÏ ÚáÇÞÉ Ãåá ÇáÌÑíÏ ÈÇáæÇÍÉ æÎÇÕÉ ÈÇáÊÑßíÒ Úáì ÇáÌæÇäÈ ÇáËÞÇÝíÉ ÈÇÚÊÈÇÑ ÇáÚãÞ ÇáËÞÇÝí ááãäØÞÉ ÍíË ÓíÌãÚ Ýí ÝÞÑÇÊå Èíä ÇáÅíÞÇÚ ÇáÇÝÑíÞí æÇáÕæÝí æÇáÝáßáæÑí æÇáÈÏæí ßãÇ ÊÑßÒ ÇáÈÑãÌÉ Úáì ÇáÝÞÑÇÊ ÇáÊäÔíØíÉ ÊÒÇãäÇ ãÚ ÊæÇÝÏ ÚÏÏ ßÈíÑ ãä ÇáÒæÇÑ ãä ÇáÓíÇÍ ÇáÊæäÓííä æÇáÃÌÇäÈ.
æíäÙã ÇáãåÑÌÇä ÓåÑÉ íßÑã ÝíåÇ ÃÓãÇÁ Ýí ÇáÇÏÈ æÇáÔÚÑ æÇáãæÓíÞì æÇáÓíäãÇ æÇáÇÚáÇã ÊÔÝÚ ÈÚÑÖ ØÑÈí áÝÑÞÉ ãä ÓæÑíÇ íÊÎááåÇ áÞÇÁ ááÔÚÑ ÇáÝÕíÍ æÇáãáÍæä.
æÈíä ÇáÔÚÈÇäí Ãä åíÆÉ ÇáãåÑÌÇä¡ æÝí ÅØÇÑ ÓÚíåÇ Çáì ÇáÊÚÑíÝ ÈÝÞÑÇÊ åÐå ÇáÊÙÇåÑÉ æÇÓÊÞØÇÈ ÇáÓíÇÍ¡ ÊäÙã íæãÇ ÊÑæíÌíÇ ÊÍÊÖäå ãÏíäÉ ÇáËÞÇÝÉ ÈÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ íæã 3 ÏíÓãÈÑ íÊÖãä ãÌãæÚÉ ãä ÇáÝÞÑÇÊ æÇáãÚÇÑÖ íÝÊÊÍ ÈÚÑÖ ÝÑÌæí ÊãÊÒÌ Ýíå ÇáÇíÞÇÚÇÊ ÇáÝáßáæÑíÉ æÇáÈÏæíÉ æÇáÕæÝíÉ ÈÚÑæÖ ááÇäÊÇÌÇÊ ÇáÊÞáíÏíÉ ÇáãÔÊÞÉ ãä ÇáäÎíá æÚÑÖ ááÚÑÓ ÇáÊÞáíÏí ÈÚäæÇä "ÇáÍÒæã".
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æãä ÌÇäÈå¡ áÝÊ ÇáãäÏæÈ ÇáÌåæí ááÓíÇÍÉ ÈÊæÒÑ¡ íÇÓÑ ÕæÝ¡ Çáì Ãä ãÕÇáÍ ÇáãäÏæÈíÉ ÊÓÊÚÏ áåÐå ÇáÊÙÇåÑÉ ÇáËÞÇÝíÉ ÇáÓíÇÍíÉ ÇáãåãÉ ãä ÎáÇá ÇÚÏÇÏ ÈÑäÇãÌ ááÚäÇíÉ ÈÇáãÏä æÈäÙÇÝÊåÇ æÎÕæÕÇ ÇáÊäÓíÞ ãÚ ÈáÏíÉ ÊæÒÑ¡ Åáì ÌÇäÈ ÇáÇÚÊäÇÁ ÈÇáãÓÇáß ÇáÓíÇÍíÉ.
ßãÇ íÊã ÇáÊäÓíÞ ãÚ ÇáæÍÏÇÊ ÇáÓíÇÍíÉ Ýí ÇáÌåÉ áãÒíÏ ÊÍÓíä ÌæÏÉ ÇáÎÏãÇÊ ÇáÓíÇÍíÉ æÇáÇåÊãÇã ÈÇáÍÑíÝ æãÊØáÈÇÊå.
ßãÇ ÅÊÌå ÇåÊãÇã åíÆÉ ÇáãåÑÌÇä¡ æÝÞ ÈÏÑ ÇáÏíä ÇáÔÚÈÇäí¡ Åáì ÇÊÎÇÐ ßá ÇáÇÍÊíÇØÇÊ ÇáÇãäíÉ ÈÇáÊäÓíÞ ãÚ ÇáãÕÇáÍ ÇáÃãäíÉ ÇáãÚäíÉ ÈÇáÌåÉ¡ ãáÇÍÙÇ Ãä ÚØáÉ ÇáÔÊÇÁ íäÊÙÑ Ãä ÊÚÑÝ ÊæÇÝÏ ÚÏÏ ßÈíÑ ãä ÇáÓíÇÍ äÓÈÉ åÇãÉ ãäåã ãä ÇáÓíÇÍ ÇáÊæäÓííä æÓÊÚÑÝ ÇáæÍÏÇÊ ÇáÓíÇÍíÉ äÓÈÉ ÇãÊáÇÁ ÈãÇÆÉ ÈÇáãÇÆÉ.
En continu
|ÇáÚÔÇÁ
|ÇáãÛÑÈ
|ÇáÚÕÑ
|ÇáÙåÑ
|ÇáÔÑæÞ
|ÇáÝÌÑ
|18:37
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|% 76
|:ÇáÑØÜÜæÈÉ
|ÊæäÜÜÓ
|12°
|
2.1 ßã/Ó
|:ÇáÜÜÑíÇÍ
|ÇáËáÇËÇÁ
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|ÇáÎãíÓ
|ÇáÌãÚÉ
|ÇáÓÈÊ
|12°-12
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(116 127) ÇáÓíÑÉ ÇáÐÇÊíÉ áÍÈíÈ ÇáÌãáí ÇáãÑÔÍ
(108 782) ÓÝíÇä ÇáÓáíØí åÄáÇÁ Êã ÊÍÌíÑ ÇáÓÝÑ
( 97 596) ãÍãÏ ÇáíæÓÝí: ÓÇãí ÇáÝåÑí ÛÇØÓ Ýí
( 84 668) áÍÙÇÊ ÞÈá ÇäÓÍÇÈ ÇáÌãáí æÅÚáÇä Íßæ
( 74 231) ÔæÔæ: ÑÌá ÇáÃÚãÇá áÒåÑ ÓØÇ ÃãÑäÇ
( 70 602) ÕæÑÉ Çáíæã : ÞáøÉ ÇáÐæÞ æÇäÚÏÇã Çá
( 67 509) ÈæáÈÇÈÉ ÞÒÈÇÑ ãÓÊÔÇÑ ÇáÓÈÓí Ýí ÍæÇ
( 65 764) ÝíÏíæ Çáíæã: ãÏíÑ ÇáãÑÇÓã ÈÑÆÇÓÉ Ç
( 58 408) ÚÈíÑ ãæÓí ÊÚáä ÑÝÖ ÍÒÈåÇ áÏÚæÉ ÑÆ
( 56 030) ÝíÏíæ ßáíÈ áÈíÉ ÇáÒÑÏí íÕíÈ ãÊÇÈÚ
( 53 962) ÕæÑÉ æÝíÏíæ Çáíæã: ÊÎãíÑÉ ãæÑæ æ
( 53 070) ÇáÏÇÎáíÉ ÊÝÊÍ ÊÍÞíÞÇ Íæá ÝíÏíæ íæË
( 51 896) ÕÍÝí ÈÔÑßÉ ''ßÇßÊæÓ ÈÑæÏ'' íßÐøÈ
( 51 264) ÇáäåÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
( 51 131) ÇáãÑÍæã ÇÏã ÈæáíÝÉ íõÔíøÚ Åáì ãËæ
( 49 884) ØÈÎÉ ÇáÓÇÚÇÊ ÇáÃÎíÑÉ æ ÇáäåÖÉ ÊÊÑÇ
( 48 229) ÑÆÇÓÉ ÇáÍßæãÉ ÊÚáä ÇÞÇáÉ ÚÈÏ ÇáßÑí
( 46 034) ÇáÊæåÇãí ÇáÚÈÏæáí íÊØÇæá Úáì ÇáÕÍ
( 45 586) ÒíÇÏ ÇáåÇÔãí áÕÍÝíÉ ÇáÞäÇÉ ÇáæØäíÉ
( 45 569) ÇäÊÎÇÈ ØÇÑÞ ÇáÝÊíÊí äÇÆÈÇ ËÇä áÑÆí
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: ÍÇÊã Èä ÓÇáã: ÇÏÑÇÌ ãÇÏÉ ÇáÊÑÈíÉ ÇáÌäÓíÉ Ýí ÇáãäåÇÌ ÇáÊÑÈæí Êã ÈÇáÊÔÇæÑ ãÚ ÎíÑÉ ÇáÎÈÑÇÁ ãä ßäÏÇ æÊæäÓ ÈÛÇíÉ ÊÍÕíä ÇáÊáÇãíÐ